Невпізнанний таксист: куди подівся популярний у 90-х співак Лері Вінн

Коротко:
- Як зараз виглядає Лері Вінн
- Куди подівся співак Лері Вінн
Легендарний співак 90-х років Лері Вінн (Валерій Дятлов - справжнє ім'я), який прославився своєю піснею "Вітер", що лунала буквально з усіх радіостанцій, зник з радарів українських ЗМІ на доволі довгий час.
Главред розбирався, куди подівся популярний виконавець і чим він зараз займається.
Дивно, але у 2024 році стало відомо про те, що Лері Вінн став таксистом. Про це на своїй сторінці у Facebook, написав Ярослав Кондратенко.
Люди писали в коментарях про те, що Лера Вінн таксує у Вінниці.
На 2026 рік новин пов'язаних із Лері Вінном немає. Відомо, що нині Валерій Дятлов проживає в Києві. Йому 62 роки, у нього є двоє дорослих дітей: син Артем і дочка Поліна.
Він також перестав виступати. Колись на запитання про те, що буде з кар'єрою музиканта, Вінн відповів, що більше не збирається співати.
Лері Вінн про війну
Співак однозначно став на бік України під час повномасштабного вторгнення терористичної Росії.
"По-перше, не треба звільняти нас, ми і так вільні. Товариші, не треба відсиджуватися і ховатися за нагородами Путіна і спинами ваших 19-річних пацанів. Якщо ви так свято вірите, що російська армія несе мир, беріть у руки зброю, станьте попереду і ведіть їх уперед. Будете їх надихати. Автомати в руки, і в Україну. А ми тут вас зустрінемо з розпростертими обіймами. Гостинність забезпечимо за вищим розрядом, райдери можете не надсилати, ми й так знаємо, як вас зустрічати", - говорив він.
Вас також може зацікавити:
Про персону: Лері Вінн
Лері Вінн - український співак, Заслужений артист України. Валерій Дятлов (Лері Вінн) народився 17 жовтня 1962 року в Дніпропетровську, пізніше сім'я переїхала до Вінниці. З 1996 по 1999 рік Лері Вінн став беззмінним ведучим і обличчям музичної програми "Шлягер бо Шлягер". З 1998 року починається новий виток популярності. Знімається кліп на пісню "Ветер", яку співають уже за межами СНД. Вона прозвучала у фіналі фестивалю "Песня-98" у Росії.
