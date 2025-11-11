Перші затримання та підозри: НАБУ оприлюднило нову частину "плівок"

Правоохоронці вже затримали 5 фігурантів справи. Сім фігурантів отримали підозри.

НАБУ повідомило про підозри фігурантам корупційної справи / Колаж: Главред, фото: НАБУ

НАБУ та САП повідомили про підозри фігурантам скандальної корупційної справи в енергетиці. Серед них і керівник злочинної організації. Про це повідомляє НАБУ.

До злочинної організації входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен та інші особи. Вони вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств держсектору.

Нині були затримані 5 осіб. Підозри були повідомлені сімом членам організації:

бізнесмен – керівник злочинної організації;

колишній радник міністра енергетики;

виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом";

чотири особи – "працівники" бек-офісу з легалізації коштів.

Члени організації систематично отримували хабарі від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів.

"Зокрема контрагентам Енергоатому нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум". Кошти легалізовувались через бек-офіс у центрі Києва. Через нього пройшло близько 100 млн дол. США", - йдеться у повідомленні.

Проведення спецоперації

Спецоперація "Мідас" тривала понад 15 місяців - з літа 2024 року. За цей час були зібрані дані та тисячі годин аудіозаписів. До фінального етапу операції залучили весь особовий склад НАБУ.

Загалом було проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах. В ході обшуків були вилучені документи та гроші.

