Перші затримання та підозри: НАБУ оприлюднило нову частину "плівок"

НАБУ та САП повідомили про підозри фігурантам скандальної корупційної справи в енергетиці. Серед них і керівник злочинної організації. Про це повідомляє НАБУ.
До злочинної організації входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен та інші особи. Вони вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств держсектору.
Нині були затримані 5 осіб. Підозри були повідомлені сімом членам організації:
- бізнесмен – керівник злочинної організації;
- колишній радник міністра енергетики;
- виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом";
- чотири особи – "працівники" бек-офісу з легалізації коштів.
Члени організації систематично отримували хабарі від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів.
"Зокрема контрагентам Енергоатому нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум". Кошти легалізовувались через бек-офіс у центрі Києва. Через нього пройшло близько 100 млн дол. США", - йдеться у повідомленні.
Проведення спецоперації
Спецоперація "Мідас" тривала понад 15 місяців - з літа 2024 року. За цей час були зібрані дані та тисячі годин аудіозаписів. До фінального етапу операції залучили весь особовий склад НАБУ.
Загалом було проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах. В ході обшуків були вилучені документи та гроші.
