Як відключатимуть світло восени та взимку: українцям дали прогноз

Ситуація з енергетикою в Україні ще сильніше погіршилася після останніх обстрілів з боку країни-агресорки Росії, розповів експерт Андріан Прокіп.

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Відключення восени і взимку будуть такими ж, як у липні - Прокіп / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офіс президента

В Україні у зв'язку з останніми обстрілами Росії погіршилася ситуація з енергетикою. Відключення електроенергії восени та взимку будуть схожими на ті, які були в липні. Про це заявив експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

В ефірі Громадське радіо він розповів про те, що до середини наступного тижня відключення електроенергії можуть припинитися. Але прогнози на осінь і зиму не зміняться. З таким зростанням споживання електрики, яке є зараз, може виникнути нестача енергії.

"Ситуація з відключеннями покращується. Якщо не буде нових сильних обстрілів, то наступного тижня становище має нормалізуватися. У середині тижня в більшості регіонів відключень може не бути", - зазначив Прокоп. відео дня

За його словами, ситуація з електроенергією також залежить і від територіальних принципів. Наприклад, на лівобережжі енергодефіцит набагато більший, ніж на правобережжі, що пов'язано з імпортом електрики з Європи.

Але коли будуть холоди, відключень світла не уникнути. Прогнозується зростання споживання електроенергії з другої половини жовтня. Тоді ж буде значне збільшення і дефіциту електроенергії.

Якими бувають черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Атака Росії на Україну 26 серпня - головні новини за темою:

Війська РФ 26 серпня атакували Україну з повітря. Ворог застосував понад сотню ракет і стільки ж іранських "шахедів". Були чутні вибухи у Кривому Розі, Кропивницькому, Харкові та інших містах. Російські окупанти били по енергетиці.

Пізніше по всій країні запроваджували екстрені вимкнення світла, фіксували проблеми і з водопостачанням. Проблеми були в Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та інших містах.

У Міністерстві енергетики заявили, що у зв'язку з російськими обстрілами ситуація важка. Фахівці проводять ремонтні роботи, спрямовані на відновлення інфраструктури.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.

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