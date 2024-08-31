Як відключатимуть світло восени та взимку: українцям дали прогноз

В Україні у зв'язку з останніми обстрілами Росії погіршилася ситуація з енергетикою. Відключення електроенергії восени та взимку будуть схожими на ті, які були в липні. Про це заявив експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.
В ефірі Громадське радіо він розповів про те, що до середини наступного тижня відключення електроенергії можуть припинитися. Але прогнози на осінь і зиму не зміняться. З таким зростанням споживання електрики, яке є зараз, може виникнути нестача енергії.
"Ситуація з відключеннями покращується. Якщо не буде нових сильних обстрілів, то наступного тижня становище має нормалізуватися. У середині тижня в більшості регіонів відключень може не бути", - зазначив Прокоп.відео дня
За його словами, ситуація з електроенергією також залежить і від територіальних принципів. Наприклад, на лівобережжі енергодефіцит набагато більший, ніж на правобережжі, що пов'язано з імпортом електрики з Європи.
Але коли будуть холоди, відключень світла не уникнути. Прогнозується зростання споживання електроенергії з другої половини жовтня. Тоді ж буде значне збільшення і дефіциту електроенергії.
Атака Росії на Україну 26 серпня - головні новини за темою:
Війська РФ 26 серпня атакували Україну з повітря. Ворог застосував понад сотню ракет і стільки ж іранських "шахедів". Були чутні вибухи у Кривому Розі, Кропивницькому, Харкові та інших містах. Російські окупанти били по енергетиці.
Пізніше по всій країні запроваджували екстрені вимкнення світла, фіксували проблеми і з водопостачанням. Проблеми були в Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та інших містах.
У Міністерстві енергетики заявили, що у зв'язку з російськими обстрілами ситуація важка. Фахівці проводять ремонтні роботи, спрямовані на відновлення інфраструктури.
Удари Росії по Україні та відключення світла
З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.
Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.
Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.
Інші новини:
- Чому Україна не може отримати більше електроенергії з ЄС: названо причину
- Світла майже не буде: в Україні ввели дуже жорсткі графіки відключення електроенергії
- Світло вимикатимуть протягом доби: графіки відключення електроенергії на 31 серпня
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред