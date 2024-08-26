Світла майже не буде: в Україні ввели дуже жорсткі графіки вимкнення електроенергії

Протягом всієї доби в Україні 27 серпня вимикатимуть світло в обсязі трьох та чотирьох черг.

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Графік вимкнення світла на 27 серпня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

В Україні 27 серпня будуть діяти графіки погодинних вимкнень світла. Їх запровадять на всю добу, але з різними обсягами обмежень. Про це повідомляє ДТЕК.

Світло вимикатимуть одразу для трьох черг у період з 00:00 до 6:00, з 11:00 до 15:00 та з 21:00 до 00:00. В обсязі чотирьох черг вимикатимуть світло у період з 6:00 до 11:00 та з 15:00 до 21:00.

"Висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень графіків", - йдеться у повідомленні.

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