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"Ситуація складна": в Міненерго розповіли про відключення світла через ракетний удар

Юрій Берендій
26 серпня 2024, 10:24
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Міністр енергетики зазначив, що ситуація в енергосистемі внаслідок ракетно-дронового удару по Україні 26 серпня залишається складною.
'Ситуація складна': в Міненерго розповіли про відключення світла через ракетний удар
В Міненерго зробили заяву щодо ситуації в енергосистемі / Колаж Главред, фото: УНІАН

Ціллю російського ракетно-дронового удару по Україні 26 серпня стали об'єкти енергетичної інфраструктури. Ситуація залишається складно. Про це у своєму Facebook повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, росіяни не залишають планів залишити Україну та українців без електроенергії.

"Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії", - зазначив він.

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Галущенко також додав, що ситуація в енергосистемі залишається складною, енергетики уточнюють наслідки російського масованого удару по території України.

"Наслідки атак уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією", - резюмував він.

'Ситуація складна': в Міненерго розповіли про відключення світла через ракетний удар
Що означають черги відколючень електроенергії / Інфографіка: Главред

Хто такий Герман Галущенко

29 квітня Верховна Рада призначила віцепрезидента "Енергоатому" з питань розвитку Германа Галущенка міністром енергетики України. З травня 2020 року Герман Галущенко працював віцепрезидентом державного підприємства "НАЕК" "Енергоатом". Відповідав за перспективи розвитку компанії, реалізацію нових проєктів, міжнародні та правові напрямки.

За освітою - юрист.

Масований удар по Україні 26 серпня - що відомо про відключення світла 26 серпня

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, вранці 26 серпня російська армія здійснила масовану атаку на Україну за допомогою дронів і ракет, що призвело до серйозних перебоїв у постачанні електроенергії в кількох містах, про що повідомив гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко.

Також російські війська завдали удару по промисловому об'єкту в Полтавській області. Про це повідомив начальник ОВА Філіп Пронін.

Під час повітряної тривоги в Києві були чутні вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістичних ударів для столиці.

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