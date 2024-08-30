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Світло вимикатимуть впродовж всієї доби: графіки відключення електроенергії на 31 серпня

Руслана Заклінська
30 серпня 2024, 19:02
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Обсяги та графіки обмежень електроенергії можуть змінюватися, наголосили в "Укренерго".
Світло вимикатимуть впродовж всієї доби: графіки відключення електроенергії на 31 серпня
Коли вимикатимуть світло 29 серпня / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

У суботу, 31 серпня, в Україні діятимуть графіки обмежень електроенергії. Світло українцям вимикатимуть впродовж доби. Про це повідомило "Укренерго".

"Завтра будуть задіяні графіки стабілізаційних відключень впродовж всієї доби", - підтвердили в ДТЕК.

Як зазначили у компанії, з 00:00 до 16:00 діятиме одна черга відключень, з 16:00 до 22:00 застосовуватимуть дві черги, а з 22:00 до 24:00 – знову одна черга.

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"В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Стежте за повідомленнями "Укренерго" та вашого обленерго", - наголосили енергетики.

Водночас у компанії зазначили, що живлення об'єктів критичної інфраструктури не буде обмежуватись.

Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Світло вимикатимуть впродовж всієї доби: графіки відключення електроенергії на 31 серпня
Черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - вплив атаки РФ 26 серпня

Нагадаємо, в понеділок, 26 серпня, окупанти масовано атакували Україну. РФ застосувала понад сотню ракет і стільки ж "Шахедів". Ціллю атаки ворога була енергетична інфраструктура України.

Внаслідок ворожих обстрілів по всій країні ввели екстрені відключення світла, також виникли проблеми з водопостачанням. Їх зафіксувалися в Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та інших містах.

Через цей масований обстріл в області повернули графіки вимкнення електроенергії.

Як повідомляв Главред, після масованої атаки Росії 26 серпня прогнози щодо електропостачання в Україні на осінь погіршилися. У вересні діятимуть графіки погодинних відключень, але до середини місяця вони можуть послабитися. Експерти зазначають, що з початком опалювального сезону у листопаді відключення можуть повернутися через зростання споживання та дефіцит електроенергії.

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