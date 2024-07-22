Чому Україна не може отримати більше електроенергії з ЄС: названо причину

Існують певні організаційні обмеження, які потрібно подолати, і європейці в деяких питаннях не хочуть їх долати, каже Рябцев.

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Чому Україна не може отримати більше електроенергії з ЄС / колаж: Главред, фото: УНІАН

Через удари країни-агресорки Росії по енергетиці в Україні запровадженні графіки вимкнення світла. Для того, щоб дефіцит електроенергії був не таким великим, Україна отримує електроенергію з Європи, як допомогу. В інтерв'ю Главреду директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з питань державної політики в паливно-енергетичному секторі Геннадій Рябцев розповів, чи можна збільшити цю цифру допомоги.

"Максимум, який ми можемо отримувати щогодини - це 1,7 гігавата, саме така максимальна пропускна спроможність тих повітряних ліній електропередач, якими Україна пов'язана зі своїми сусідами. В окремі години такий об'єм вдається реалізувати, але не протягом усієї доби, бо існують різноманітні обмеження, які випливають з архітектури мережі систем у Європі. Тобто ми не можемо брати звідти щогодини 1,7 гігаватта, адже якщо ми тягнемо з однієї лінії, то менше стає на іншій. Це схоже на сполучені посудини", - каже він.

Експерт наголошує, що існують певні організаційні обмеження, які потрібно подолати, і європейці в деяких питаннях не хочуть їх долати, оскільки тоді вони самі залишаються без потрібної кількості електричної енергії.

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"Зараз їхні організаційні обмеження наші оператори спільно намагаються прибирати так, щоб це не загрожувало надійності роботи всієї системи, і щоб Україна могла отримувати більше енергії, ніж вона отримує. Якщо ця робота завершиться успішно до кінця року, то ми будемо отримувати не 1,7 гігават, а приблизно 2 і більше. Але тут ще неоране поле роботи, яку потрібно реалізовувати, адже розв'язання проблеми збільшення імпорту залежить не тільки від української сторони", - додав Рябцев.

Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка: Главред

Хто такий Геннадій Рябцев? Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, Україна зможе відмовитись від відключень електроенергії для користувачів в осінній період за умови виведення з ремонту 3 енергоблоків АЕС. Про це інтерв'ю Главреду розповів директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з питань державної політики в паливно-енергетичному секторі Геннадій Рябцев.

У середу, 17 липня, в Енергоатомі повідомили, що до енергомережі України після планового ремонту підключили енергоблок-тисячник. Завдяки оперативним діям українських атомників повернення енергоблока в штатний режим значно посилить українську енергомережу.

До того ж, в Україні може збільшитися кількість годин зі світлом. Відбудеться це вже в серпні. Такий прогноз дала речниця Укренерго Марія Цатурян.

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