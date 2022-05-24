УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Нацгвардієць взяв у полон начштабу танкового батальйону РФ і ледь не загинув, рятуючи підлеглих

24 травня 2022, 14:42

Штаб-сержант наказав своїм бійцям заховатися від обстрілів окупантів, а сам лишився на позиції, де отримав поранення.

Нацгвардієць ледь не загинув, рятуючи підлеглих/ Нацгвардія України, Макс Левін

Костянтин присвятив армії 20 років свого життя, і зараз служить у лавах Національної гвардії України. Він з перших днів широкомасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави захищав зі зброєю в руках рідний Чернігів.

Отримавши серйозне поранення, Костянтин зараз лікується. Про його подвиги на полі бою і те, як він ризикував життям заради підлеглих бійців, розповіли у Нацгвардії України.

Штаб-сержант разом зі своїми побратимами уже за декілька днів від початку повномасштабної війни взяли у полон двох російських загарбників. Це сталося 26 лютого. Тоді у місто почала заходити ворожа техніка. На два танки загарбників наткнулися нацгвардійці і передали інформацію про це українським танкістам. Тоді наші танки знищили ворожі. Того ж дня Костянтин з побратимами взяли у полон двох окупантів з екіпажу підбитих танків – один з них виявився начальником штабу танкового батальйону.

За два дні після цього російські військові відкрили сильний вогонь по позиціях захисників України. Костянтин розповідає, що загарбники намагалися знищити українські танки і блокпост, який стояв у них на шляху.

"Орки й раніше обстрілювали межі міста, але це були хаотичні цілі, влучали то у баки з під сміття, то у жилу дев’ятиповерхівку", – каже нацгвардієць.

Під командуванням Костянтина були строковики і молодий контрактник, тому він прийняв рішення сховати весь свій особовий склад у погріб приватного будинку, щоб зберегти їхні життя і не ризикувати ними під щільними обстрілами росіян. Сам же командир лишився на позиції – щоб контролювати обстановку та оперативно докладати інформацію про те, що відбувається.

"У момент, коли я переміщався з одного окопу в інший, неподалік від мене розірвався снаряд – і осколок з нього влетів мені прямісінько в ногу. Розуміючи, що я отримав поранення, але не відчуваючи болю, я доповз до укриття і сам наложив собі турнікет. Побратими одразу витягли мене з під обстрілів та доставили до лікарні", – розповідає Костянтин.

Лікарі буквально по частинах склали Костянтину велику гомілкову кістку правої ноги і витягли звідти осколок. Зараз нацгвардієць продовжує лікуватися, у нього попереду ще довгі місяці реабілітації та відновлення. Але своє рішення залишитися самому на позиції і врятувати життя особовому складу він вважає правильним, і ні на мить про це не пошкодував.

Згідно з указом президента України Костянтина нагородили медаллю "За військову службу Україні".

Раніше начальник ГУР Кирило Буданов зазначив, що бойові дії завершаться поверненням Україні всіх її окупованих територій. До кінця 2022 року Збройні сили України повинні, як мінімум, зайти на територію Криму.

Також раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна гостро потребує озброєння та боєприпасів з інших країн, адже наступ Росії на Донбас – жорстка битва. За його словами, "зарано робити висновок про те, що Україна вже має все необхідне озброєння".

Читайте також:

новини Чернігова війна в Україні Нацгвардия НГУ Чернігівська область вторгнення Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:44

Прикмети на 25 травня: що не можна робити і як не потрапити в біду

14:42

Нацгвардієць взяв у полон начштабу танкового батальйону РФ і ледь не загинув, рятуючи підлеглих

14:39

Росіяни обманом через мобільні ігри змушують українських дітей збирати розвіддані - СБУВідео

14:38

ЗСУ знищили російську техніку на 13 млрд доларів: названі найдорожчі втрати

14:34

Хочуть назвати захоплення Донбасу і Херсонщини "перемогою" : у ГУР розкрили плани нової пропаганди РФВідео

Реклама
14:25

Найсмачніший заливний пиріг з ідеальною начинкою: секретний рецепт за 15 хвилинВідео

14:13

"Дуже невдалий символ": історик пояснив значення "Z" і "O" на російській техніці

14:03

Путіна зроблять цапом-відбувайлом: у ГУР розкрили сценарій держперевороту в РФВідео

13:41

"Просто одні трупи": окупант поскаржився дружині, як їх "кинули" з війною в Україні

13:41

"Вважаю допомогу своїм обов'язком": Галкін у зворушливому відео закликав підтримати біженців з УкраїниВідео

13:33

Ленд-ліз насичує Україну зброєю, Росія вже хоче перемир'я - експертВідео

13:32

Україна повинна бути у Криму вже до кінця року - ГУРВідео

13:26

Європа знову спробує домовитись, або Чим Україні загрожує новий етап війниПогляд

13:24

Уявив себе персонажем з "Володаря кілець": окупант встромив клинок в серце українцюВідео

13:18

Як створити ідеальну спальню: ідеї стильного дизайну

13:10

Легендарний дорожній знак для окупантів піде з молотка: стартова ціна – 50 тис. грн

13:06

Наздогнала карма: російські сапери підірвались на замінованому Азовсталі

13:00

Гороскоп на завтра, 25 травня 2022: Терезам - сумнівні пропозиції, Водоліям - здійснення мрії

12:59

Українці категорично проти територіальних поступок заради завершення війни - опитуванняВідео

12:46

Путін пережив п'ять замахів: хто і коли намагався вбити російського диктатораВідео

Реклама
12:39

Ведучими благодійного телемарафону Save Ukraine — #StopWar стануть Тимур Мірошниченко, Маша Єфросиніна та Марічка Падалко

12:39

Глава ГУР розкрив сценарій завершення війни і назвав терміниВідео

12:39

Військові РФ з крейсера Москва, який знищували ЗСУ, пропонували захисникам Зміїного здатися

12:28

Дрон-камікадзе перервав пікнік окупантів: в пекло відправились два екіпажі росіянВідео

12:00

"Я вбиваю злочинців, а не дітей і людей похилого віку": філіппінський диктатор вилаяв Путіна

11:58

Ховалися від обстрілів: у Маріуполі рашисти знайшли тіла 200 загиблих людейВідео

11:58

Бойовики "ДНР" влаштували бунт: скаржаться на колосальні втрати та біжать з фронтуВідео

11:35

"Декольте до пупа": 52-річна Наомі Кемпбелл пройшлася червоною доріжкою

11:35

Колишнього президента Молдови Додона затримали у справі про корупцію і держзраду

11:32

"Наступ Росії на Донбасі - це нещадна битва": Кулеба закликав прискорити постачання зброїВідео

11:31

Харакірі Росії: як Путін війною в Україні спускає в каналізацію всю РФПогляд

11:10

ЗСУ якісно контролюють територію поблизу Сєвєродонецька - розвідка Британії

10:56

Протягне ще кілька років: у ГУР розкрили страшний діагноз ПутінаВідео

10:31

Бунт в армії РФ: моряки відмовляються йти в бій через аварійний стан кораблівВідео

10:24

"Тільки знайшла себе": на Херсонщині окупанти підло вбили молоду вчительку

10:23

Якщо Захід надасть достатньо зброї, ЗСУ до липня перейдуть до контрнаступу - експертиВідео

10:18

Favbet попри війну продовжує працювати з громадянами РФ та виплачувати їм виграші - ЗМІ

09:59

У РФ заговорили про пошук наступника Путіна через провал війни в Україні - ЗМІВідео

09:50

У Чернігові 9-річна школярка обрізала волосся для допомоги ЗСУВідео

09:31

Загроза ракетних ударів з Білорусі: агресори поставили "Іскандери" за 50 кілометрів від кордонуВідео

Реклама
09:29

Спецслужби, ЗСУ та партизани у Мелітополі вдарили по постачаннях зброї на захоплені території - мер

09:22

"Другий Маріуполь": Арестович розповів про небезпеку, яка нависла над СєвєродонецькомВідео

09:16

П'ять висновків азіатського турне Джо Байдена: чи готуватися Україні до забуттяПогляд

08:59

Британія обговорює з союзниками відряджання військових кораблів у Чорне море - TimesВідео

08:50

"Його роботу запам'ятає історія": головком ЗСУ Залужний став одним з найвпливовіших людей – TIMEВідео

08:31

"Хочу в Україну": на окупованій Херсонщині пенсіонер відшив пропагандистів РФВідео

08:21

Гороскоп на сьогодні, 24 травня 2022: Близнюкам - нова робота, Водоліям - важливі звістки

08:09

Відправили на міни, а потім розстріляли тих, хто вижив: під Миколаєвом знайшли понівечені тіла цивільнихВідео

07:59

Окупанти штурмують Сєвєродонецьк, але навряд чи візьмуть Бахмут – аналітики СШАВідео

07:33

Історія з крейсером Москва може повторитися: Арестович розповів про ракети Harpoon для УкраїниВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти