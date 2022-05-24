Нацгвардієць взяв у полон начштабу танкового батальйону РФ і ледь не загинув, рятуючи підлеглих

Нацгвардієць ледь не загинув, рятуючи підлеглих/ Нацгвардія України, Макс Левін

Костянтин присвятив армії 20 років свого життя, і зараз служить у лавах Національної гвардії України. Він з перших днів широкомасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави захищав зі зброєю в руках рідний Чернігів.

Отримавши серйозне поранення, Костянтин зараз лікується. Про його подвиги на полі бою і те, як він ризикував життям заради підлеглих бійців, розповіли у Нацгвардії України.

Штаб-сержант разом зі своїми побратимами уже за декілька днів від початку повномасштабної війни взяли у полон двох російських загарбників. Це сталося 26 лютого. Тоді у місто почала заходити ворожа техніка. На два танки загарбників наткнулися нацгвардійці і передали інформацію про це українським танкістам. Тоді наші танки знищили ворожі. Того ж дня Костянтин з побратимами взяли у полон двох окупантів з екіпажу підбитих танків – один з них виявився начальником штабу танкового батальйону.

За два дні після цього російські військові відкрили сильний вогонь по позиціях захисників України. Костянтин розповідає, що загарбники намагалися знищити українські танки і блокпост, який стояв у них на шляху.

"Орки й раніше обстрілювали межі міста, але це були хаотичні цілі, влучали то у баки з під сміття, то у жилу дев’ятиповерхівку", – каже нацгвардієць.

Під командуванням Костянтина були строковики і молодий контрактник, тому він прийняв рішення сховати весь свій особовий склад у погріб приватного будинку, щоб зберегти їхні життя і не ризикувати ними під щільними обстрілами росіян. Сам же командир лишився на позиції – щоб контролювати обстановку та оперативно докладати інформацію про те, що відбувається.

"У момент, коли я переміщався з одного окопу в інший, неподалік від мене розірвався снаряд – і осколок з нього влетів мені прямісінько в ногу. Розуміючи, що я отримав поранення, але не відчуваючи болю, я доповз до укриття і сам наложив собі турнікет. Побратими одразу витягли мене з під обстрілів та доставили до лікарні", – розповідає Костянтин.

Лікарі буквально по частинах склали Костянтину велику гомілкову кістку правої ноги і витягли звідти осколок. Зараз нацгвардієць продовжує лікуватися, у нього попереду ще довгі місяці реабілітації та відновлення. Але своє рішення залишитися самому на позиції і врятувати життя особовому складу він вважає правильним, і ні на мить про це не пошкодував.

Згідно з указом президента України Костянтина нагородили медаллю "За військову службу Україні".

Раніше начальник ГУР Кирило Буданов зазначив, що бойові дії завершаться поверненням Україні всіх її окупованих територій. До кінця 2022 року Збройні сили України повинні, як мінімум, зайти на територію Криму.

Також раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна гостро потребує озброєння та боєприпасів з інших країн, адже наступ Росії на Донбас – жорстка битва. За його словами, "зарано робити висновок про те, що Україна вже має все необхідне озброєння".

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