Сотню російських танкістів взяли в полон ЗСУ: українські розвідники дістали секретні документи

Сотню російських танкістів взяли в полон ЗСУ / Колаж фото УНІАН і Генштабу ЗСУ

За 24 лютого по 15 березня в Україні в полон здалися як мінімум сто танкістів зі складу 1-ї танкової армії окупантів. А загальні втрати цієї армії склали понад 400 осіб, розповіли в Головному розвідувальному управлінні українського Міноборони.

За цей же час українськими захисниками були знищені або захоплені сотні одиниць військової техніки ворога. Про це свідчать документи з підтвердженням втрат 1-ї танкової армії окупантів, здобуті українськими розвідниками.

Крім того, в таких паперах є інформація про підрозділи, які були задіяні у військовому вторгненні Росії в Україну, повні списки і звання всіх загиблих, зниклих безвісти, полонених або поранених до середини березня 2022 року.

"Станом на 15 березня 2022 року загальні втрати 1-ї російської танкової армії становили 409 осіб. Українські воїни ліквідували 61-го і поранили 209 окупантів. Тільки за перші два тижні війни пропали безвісти 44 російських танкісти і 96 окупантів зі складу цієї армії здалися в полон", - зазначають розвідники.

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Нагадаємо, раніше російський генерал-полковник Олександр Лапін нагородив свого сина-танкіста орденом за "денацифікацію" Чернігівської області. Навіть попри те, що на цьому напрямку армія країни-агресора не досягла жодних успіхів.

Відповідний репортаж опублікував пропагандистський телеканал Міністерства оборони Росії зірка.

Яку нагороду отримав Лапін-молодший, до кінця не зрозуміло. На відеозаписі видно, що колодка медалі виконана в кольорах георгіївської стрічки - точно така ж у медалі Жукова. При цьому в перехопленнях Служби безпеки України російські солдати говорили, що "генерал" приїхав вручати "синові своєму" Орден мужності.

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