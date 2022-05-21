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РФ може завищувати кількість захисників Азовсталі: експерти пояснили, навіщо це потрібно Кремлю

21 травня 2022, 08:13

Росії може бути соромно визнати, що її сили були скуті в багатомісячній облозі "сотнями", а не "тисячами" українських захисників Маріуполя.

Азовсталь
За даними британської розвідки, з Азовсталі вийшли близько 1700 українських військових / Фото УНІАН

В Інституті вивчення війни вважають, що в РФ можуть завищувати кількість захисників України, які тримали оборону на Азовсталі у Маріуполі.

Це робиться для того, щоб або збільшити кількість російських військовополонених при обміні, або щоб не визнавати, що всього "сотням" українських воїнів вдавалося утримувати завод упродовж тривалого часу, зазначили в ISW.

У російському Міноборони заявили, що нібито станом на 20 травня з металургійного комбінату в Маріуполі евакуювали всіх українських бійців – вийшли 2439 захисників України.

Водночас Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) повідомив, що зареєстрував лише "сотні" українських військовополонених. В ISW вважають, що невідповідність може бути викликана просто затримками в реєстрації або звітності МКЧХ. Однак офіційні російські джерела також можуть приховувати справжню кількість евакуйованих з різних причин.

"Пропагандисти можуть заявити, що вони захопили більше українських солдатів, ніж насправді, щоб максимізувати кількість російських полонених, яких можна обміняти, якщо вони домовляться про обмін з Україною. Російське керівництво може також спробувати уникнути сорому, визнавши, що його сили були скуті в багатомісячній облозі "сотнями", а не "тисячами" українських захисників", – зазначають аналітики інституту.

Евакуація з Азовсталі

16 травня з заводу Азовсталь у Маріуполі до медичного закладу в Новоазовську евакуювали 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги.

Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде проведена процедура обміну, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

За даними британської розвідки, з Азовсталі вийшли близько 1700 українських військових. При цьому невідомо, скільки захисників України ще залишаються на території металургійного комбінату.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що українські військові виживали в нелюдських умовах з важкими пораненнями. Передусім їм необхідна нормальна медична допомога. За її словами, українська сторона працює над тим, щоб евакуювати захисників відразу після того, як їхній стан стабілізується.

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