Виснажена армія Путіна загрузла у ворожій їй Україні - Financial Times / Вікіпедія та УНІАН

Україна повільно, але впевнено переходить на західні види озброєння, і процес стане незворотнім, якщо песимізм Заходу з приводу її перспектив у війні з Росією не зросте до критичної точки. Таку думку висловив у великому матеріалі для авторитетного західного видання Financial Times професор з досліджень війни King's College London Лоуренс Фрідмен. На його думку, раз росіяни намагаються завершити завоювання Луганської області в боях за Сєвєродонецьк, то вона, ймовірно, змогла навести порядок в логістиці. І зосередила зусилля на реалістичних цілях - при цьому використовуючи свої переваги, зокрема, артилерію і авіацію.

Такі зміни можуть мати серйозні політичні наслідки. І на заході, в Україні. Оскільки вони впливають на українську мораль, яка вже й без того похитується після трьох важких місяців війни. Такий песимізм заохочує роздуми про те, що Києву слід домовлятися з Москвою, поступившись частиною території заради припинення жахів війни. Але, з іншого боку, песимізм, наприклад, Сполучених Штатів в цьому плані актуалізує питання про постачання зброї. Як прикладом - дискусії у Вашингтоні з приводу відправки реактивних систем залпового вогню HIMARS. Занепокоєння про те, як Кремль може відреагувати на удари на території РФ, які ЗСУ зможе наносити за допомогою американської зброї, було швидко збалансоване потребою дати можливість українській армії нівелювати нинішню вогневу перевагу окупантів з РФ.

Проте Україна повільно, але впевнено переходить на Західну важку зброю. Такий процес, зі зрозумілих причин, вимагає безліч часу і не може пройти ідеально ‒ через небезпечні умови війни. Але, незважаючи на це, Україна в найближчі місяці стане сильнішою, особливо в питанні вогневих можливостей дальньої дії, вважає Фрідмен. Правда в тому, що виснажена армія диктатора Путіна остаточно загрузла у ворожій їй Україні, яка з кожним днем стає все сильніше.

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Нагадаємо, раніше офіційний журналіст Міноборони США і продюсера каналу ABC News Метт Сейлер повідомляв, що бійці ЗСУ вже найактивнішим чином ведуть тренування і освоюють нові артилерійські ракетні системи модифікації HIMARS, які Вашингтон спеціально для цієї мети встановив в Європі.

Імовірно, каже Сейлер, навчання українських бійців має зайняти близько трьох тижнів. Журналіст при цьому посилається на дані високопоставленого представника Міністерства оборони США.

"Американські інструктори працюють з українцями в невідомому місці за межами країни. Очікується, що перший етап навчання займе близько трьох тижнів", - підсумував Сейлер.

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