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Бійці ЗСУ за кордоном навчаються стріляти з потужної зброї HIMARS - журналіст Пентагону

3 червня 2022, 11:08

Українські військові взялися за освоєння американських високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS. Навчання займе приблизно три тижні.

Химарс, шеврон
Бійці ЗСУ за кордоном навчаються стріляти з потужної зброї HIMARS - журналіст Пентагону / Вікіпедія та УНІАН

Українські військовослужбовці вже найактивнішим чином ведуть тренування і освоюють нові артилерійські ракетні системи модифікації HIMARS, які Вашингтон спеціально для цієї мети встановив в Європі. Така інформація опублікована на сторінці офіційного журналіста Міноборони США і продюсера проекту ABC News Метта Сейлера в сервісі мікроблогів Twitter.

Він каже, що Пентагон влаштував таке навчання для ЗСУ ‒ для того, щоб прискорити весь процес (аж до відправки партії HIMARS в Україну).

Імовірно, каже Сейлер, навчання українських бійців має зайняти близько трьох тижнів. Журналіст при цьому посилається на дані високопоставленого представника Міністерства оборони США.

"Американські інструктори працюють з українцями в невідомому місці за межами країни. Очікується, що перший етап навчання займе близько трьох тижнів", - підсумував Сейлер.

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Передача HIMARS для України

Президент Сполучених Штатів Джо Байден прокоментував питання передачі Україні американських реактивних систем залпового вогню.

За словами американського лідера, США не будуть поставляти Україні РСЗВ, здатні вражати територію Росії.

Тим не менш пізніше новий американський посол в Україні Бріджит Брінк сказала, що командування ЗСУ самостійно визначить дальності ударів з установок HIMARS. І, відповідно, потрібні цілі.

"Уряд США вчора підписав акт про надання пакету збройної допомоги Україні на 700 мільйонів доларів. У цей пакет включені також артилерійські установки HIMARS. В першу чергу їх надання має допомогти Україні досягти більшої точності в ураженні ворожих цілей, але також і отримати Артилерійське озброєння з більшою дальністю, ніж є зараз. Питання відстані ударів буде вирішуватися Збройними силами України самостійно", - підкреслила дипломат.

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Автор: Єгор Бунін
Пентагон новини України війна Росії та України
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