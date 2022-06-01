США погодили новий пакет військової допомоги: в Україну направлять ракетні системи HIMARS

Ракетні системи HIMARS увійдуть до нового пакету допомоги Україні / Фото Вікіпедія

У середу, 1 червня, США оголосять про надання Україні нового пакету військової допомоги на 700 млн доларів. До нього увійдуть зокрема і ракетні системи HIMARS.

Як пише американське видання The Washington Post, адміністрація Джо Байдена погодила рішення про постачання Україні невеликої кількості високотехнологічних ракетних систем середньої дальності. Це критично важлива зброя, про яку українські лідери просили раніше, намагаючись зупинити наступ Росії на Донбасі.

Пакет військової допомоги Україні в розмірі 700 мільйонів доларів буде також включати вертольоти, системи протитанкової зброї Javelin, тактичну техніку, запчастини, автомобілі, боєприпаси та інше.

За словами двох представників адміністрації президента США, рішення про надання Україні вищеназваної зброї обговорювалося на умовах анонімності. Офіційно про новий пакет допомоги буде оголошено в середу, 1 червня.

В есе, опублікованому у вівторок ввечері в The New York Times, президент США Джо Байден підтвердив, що вирішив "надати українцям більш досконаліші ракетні системи та боєприпаси, які дозволять їм більш точно вражати ключові цілі на полі бою в Україні".

У понеділок Байден заявив, що США не відправлять Україні "ракетні системи, які можуть завдати удару по Росії". Однак, пише видання, будь-яка система озброєння може стріляти по Росії, якщо вона знаходиться досить близько до кордону. За словами офіційних осіб, пакет допомоги, буде спрямований на те, що США вважають ракетами середньої дальності — вони зазвичай можуть пролетіти близько 70 кілометрів.

За словами високопоставлених представників адміністрації, українці запевнили представників США, що не будуть запускати ракети по території Росії. Одна з офіційних осіб зазначила, що передові ракетні системи дадуть українським силам велику точність в нанесенні ударів по російських об'єктах на території України.

Очікується, що Україна може використовувати ракети в східній частині Донбасу, де вони зможуть як перехоплювати російську артилерію, так і знищувати російські позиції в містах, де йдуть інтенсивні бої, таких як Сєвєродонецьк.

Нагадаємо, 31 травня експерт з міжнародних відносин, дипломат Майкл Макфол повідомив, що Збройні Сили України отримають нову партію високоточних керованих ракет MLRS з більшою дальністю, ніж зараз. Однак дальність їхньої дії не дозволить наносити удар по території РФ.

Як повідомляв Главред, військовий експерт Олег Жданов вважає, що якщо ЗСУ передадуть не лише американську універсальну пускову установку MLRS M270, але і оперативно-тактичні ракети, то українська сторона отримає в вогневому плані величезну перевагу.

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