"Хата з 17 сторіччя": в мережі показали будинок окупанта, який мародерив у Бучі

В мережі показали будинок окупанта Сабашникова, який мародерив у Бучі/ Скрін з відео

У мережі показали будинок, в якому в Росії живе один з окупантів Сабашников. Його прізвище спливло серед прізвищ загарбників, які мародерили в Бучі, коли вона була під російською окупацією.

Будинок мародера розташований розташований у селі Оймур у Кабанському районі Бурятії РФ. Його знайшов і показав у своєму TikTok блогер Андрій Луганський. Сам блогер звернув увагу, що таке житло виглядає як "курна хата".

За словами Луганського, хата виглядає так, ніби вона з 17-го століття, тільки до неї проведена електрика. Як видно з відео, це дерев’яний будинок з невеликими вікнами і без комина.

Термін "курна хата" означає будівлю без димаря, яка має піч і опалюється "по-чорному" – тобто дим виходить через двері, вузькі прорізи у верхній частині стіни або спеціальні отвори у стелі і даху.

В мережі показали будинок окупанта Сабашникова, який мародерив у Бучі/ Скрін з відео

Раніше повідомлялося, що російські загарбники не повірили місцевим мешканцям, що у них в селі є газопостачання, і копали окопи просто по трубах із газом. Окупанти навіть здивувалися, коли почули, що в селі є газ. Проте потім зі словами "в Росії газу немає" продовжили рити окопи.

Також у Чернігівській області деякі військові з Росії вперше побачили унітази. Вони не могли зрозуміти, як можна ходити до туалету прямо в будинку. Незвичайні для окупантів "чудо-пристрої" вони поцупили у місцевих жителів і забрали з собою, коли бігли від армії України до Білорусі. А ось інші загарбники й зовсім не знали, що робити з унітазом – вони ставили зверху "мисочку" і так ходили до туалету.

Крім цього, нещодавно з’явилося фото пристановища, яке облаштували собі окупанти в одному з сіл Миколаївської області, коли воно було під окупацією. Вони у прямому сенсі жили, їли і спали в дуплі.

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