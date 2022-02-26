Росія залишилася без Twitter

Росія залишиться без Twitter / Somag News

Twitter заблокував можливість реєстрації акаунтів для росіян. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Спасибі! Чекаємо Facebook і Instagram", - написав Федоров.

Зазначається, що Україна очікує таких же дій від Facebook і Instagram.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів бесіду з Еммануелем Макроном - президентом Франції. За результатами розмови гарант повідомив, що в Україну їде зброя - підтримка від антивоєнної коаліції.

Нагадаємо, депутат Держдуми Росії від Комуністичної партії Михайло Матвєєв закликав негайно зупинити війну в Україні. Він заявив, що голосував за визнання "незалежності" так званих "ЛНР" і "ДНР", а не за те, щоб бомбили Київ.

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