На Харківщині окупанти розстріляли автобус

t.me/Pravda_Gerashchenko / окупанти обстріляли автобус

У Харківської області в районі Волохів Яр Ізюмського району Харківської області в суботу, 26 лютого, російські війська відкрили вогонь по рейсовому автобусу. В результаті загинули п'ятеро пасажирів.

Як передають голова Донецької обласної держадмінітсрації Павло Кириленко, серед загиблих - дві 42-річні жінки і троє чоловіків (2000 і 2004 роки народження, Рік народження третього уточнюється)..

"5 людей загинули, 6 поранені, всі-жителі Торецької громади. Вони перебували в рейсовому автобусі, який потрапив під обстріл російських окупаційних військ в районі Волохів Яр Ізюмського району Харківської області", - написав він.

Нагадаємо, 25 лютого був атаковано військовий аеродром у Миргороді. Там було кілька точкових ударів з повітря.

Також 25 лютого, у Чернігові 2 снаряди влучили в будівлю СБУ. Воно запалилося.

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