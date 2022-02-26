ЗСУ підірвали залізничні вузли з РФ: Укрзалізниця послала РЖД

Залізничні колії між Україною та РФ знищені / Facebook / Укразалізниця

Україна знищила все залізничні переходи на кордоні з Російською Федерацією.

Як говориться в заяві прес-служби Укрзалізниці, 26 лютого українські війська підірвали залізничні вузли, що зв'язують українську залізницю з РЖД.

Підкреслюється, що це було зроблено з тим, щоб заблокувати РЖД можливість доставки техніки та особового складу армії РФ.

Росіяни запросили відновити зв'язок з центральним штабом Укрзалізниці нібито з гуманітарними цілями.

На що отримали відповідь від українських диспетчерів: "Російський поїзд, йди на х*й!".

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Нагадаємо, раніше Укрзалізниця призначила ряд евакуаційних рейсів на захід України-поїзди йтимуть до Львова або через Львів до інших міст-Чернівців, Ужгорода та Івано-Франківська.