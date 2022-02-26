На Сумщині місцеві жителі закидали колону окупантів "коктейлями Молотова"

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У Сумській області місцеві жителі зустріли колону окупаційних російських військ "коктейлями Молотова".

"Гарячий прийом" путінським військам влаштували жителі селища міського типу Недгрилайлів.

Відзначимо, що по місту пройшла колона російської окупаційної техніки. Це фіксували місцеві жителі на мобільні пристрої.

У якийсь момент бензовоз РФ піддався атаці "коктейлями Молотова". Стався яскравий спалах. Цей епізод викликав захоплені коментарі місцевих жителів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що місто Охтирка в Сумській області, солдати української армії повністю відбили у російських окупантів.

Також повідомлялося, що в Сумській області "заблукало" ще кілька російських окупантів. Вони стоять просто на дорозі, у них скінчилося паливо для заправки.