Російські окупанти захопили аеропорт у Бердянську

Для підтримки порядку в Бердянську сформували дружини з активних жителів.
Російська військова техніка зайшла на територію колишнього аеропорту Бердянська в Запорізькій області.
"Ворожа військова техніка зайняла територію колишнього аеропорту Бердянськ", - повідомляє Бердянська міська рада в Facebook.
За словами виконуючого обов'язки Олександра Свідла, коли стемніє в місті, то на вулиці включать освітлення.
"Скоро стемніє, ми включимо освітлення в місті. Життєдіяльність Бердянська та основних служб підтримується. У місті працює поліція, в повному складі", - розповів він.
Також він додав, що для підтримки порядку в Бердянську сформували дружини з активних жителів. Чиновник закликав бердянців долучатися до цього руху.
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Автор: Уляна Поліщук