Російські окупанти захопили аеропорт у Бердянську

Російська військова техніка зайшла на територію колишнього аеропорту Бердянська в Запорізькій області.

"Ворожа військова техніка зайняла територію колишнього аеропорту Бердянськ", - повідомляє Бердянська міська рада в Facebook.

За словами виконуючого обов'язки Олександра Свідла, коли стемніє в місті, то на вулиці включать освітлення.

"Скоро стемніє, ми включимо освітлення в місті. Життєдіяльність Бердянська та основних служб підтримується. У місті працює поліція, в повному складі", - розповів він.

Також він додав, що для підтримки порядку в Бердянську сформували дружини з активних жителів. Чиновник закликав бердянців долучатися до цього руху.

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