"Майте це на увазі": Зеленський передав Орбану важливе послання від Трампа

Олексій Тесля
5 вересня 2025, 12:47
Важливо, щоб прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан почув сигнали зі США, наголосив Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський повідомив про послання для Віктора Орбана

Важливо:

  • Енергетична незалежність Європи від РФ є ключовою для відносин зі США
  • США хочуть серйозно скоротити доходи Росії від експорту енергоносіїв

Енергетична незалежність Європи від РФ є ключовою для міцних відносин зі США, заявив президент України Володимир Зеленський.

Важливо, щоб прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан почув ці сигнали щодо російської нафти від президента США Дональда Трампа, наголосив він під час звернення до учасників форуму Ambrosetti.

"Америка хоче серйозно скоротити доходи Росії від експорту енергоносіїв, і це правильний шлях. Чим менше грошей Путін заробляє на нафті, тим менше він може витратити на війну і дестабілізацію інших країн. Будь ласка, майте це на увазі. Енергетична незалежність від Росії також є ключовою для міцних відносин зі Сполученими Штатами", - сказав Зеленський.

Він повідомив, що зараз в Україні проводить зустріч із президентом Європейської Ради Антоніо Коштою, а також із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, "і ми також поговоримо про це".

"І важливо, щоб прем'єр-міністр Орбан також почув ці сигнали від Сполучених Штатів, безпосередньо від президента Трампа: сигнал про російську нафту", - наголосив президент.

Орбан
/ Главред

Як вплинути на позицію Орбана: думка експерта

Директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач вважає, що зміни у відносинах з Угорщиною багато в чому пов'язані з приходом до влади нового канцлера Німеччини - Фрідріха Мерца. На його думку, з новим лідером Берлін може вибудувати іншу взаємодію з Віктором Орбаном.

Німеччина, як підкреслює експерт, має значний важіль впливу на Угорщину завдяки масштабним інвестиціям в угорську економіку і наявності великих німецьких виробництв на її території.

Якщо новий уряд на чолі з Мерцем ухвалить рішення чинити тиск на Орбана, він зможе це зробити, використовуючи як економічні, так і політико-економічні інструменти.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ одним ударом перекрили потік нафти РФ в Угорщину. Угорщина звинуватила Україну в "спробі втягнути" Будапешт у війну.

Нагадаємо, раніше Орбан поскаржився Трампу після удару по "Дружбі". Дрони ЗСУ знову атакували нафтоперекачувальну станцію, що призвело до зупинки постачань нафти в Угорщину і різкої реакції угорського міністра.

Як повідомляв Главред, раніше на Брянщині, в російському місті Унеча, через атаку дронів сталася велика пожежа на нафтоперекачувальній станції трубопроводу "Дружба".

Скандальні заяви Віктора Орбана про Україну

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну неіснуючою країною у фінансовому плані. Мовляв, наша країна безпосередньо залежить від союзників, і якщо США та Європа припинять фінасування, війна одразу ж закінчиться. Раніше він стверджував, що "Україна стає нічийною землею".

Орбан цинічно заявив, що Закарпаття - це "давня угорська земля".

"Втрати українців - це наші втрати... Там живуть і угорці, частина України - це давня угорська земля, яка тепер належить Україні, і угорці існують там як корінне населення", - сказав Орбан в інтерв'ю радіо Kossuth.

Орбан потрапив у скандал, коли з'явився на матч національної збірної Угорщини з футболу в шарфі з українським Закарпаттям, таким чином натякнувши на анексію регіону.

Крім того, Угорщина систематично звинувачує Україну в нібито "порушенні прав національних меншин" на Закарпатті та намагається блокувати важливі ініціативи для співпраці Києва з Євросоюзом і НАТО.

