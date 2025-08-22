"Дружба" пішла на канікули: перші подробиці удару по нафтовій артерії Кремля

Попередня атака на "Дружбу" призупинила роботу магістралі, новий інцидент може знову створити перебої.

Масштабна пожежа спалахнула на нафтоперекачувальній станції "Дружба" / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

У Брянській області РФ сталася пожежа на НПС "Дружба"

Це вже друга атака на трубопровід за тиждень

У місті Унеча Брянської області РФ сталася масштабна пожежа на нафтоперекачувальній станції трубопроводу "Дружба". Як повідомив Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді, причиною стала атака дронами.

Важливість станції для транзиту нафти

Ця станція є ключовим вузлом магістрального нафтопроводу "Дружба", який забезпечує транзит російської нафти до Європи.

Зауважимо, що цей інцидент стосується саме того нафтопроводу, через який Угорщина раніше погрожувала призупинити постачання електроенергії в Україну.

Попередні атаки та можливі наслідки

Варто додати, що це вже друга атака на "Дружбу" протягом тижня. Після попереднього удару роботу трубопроводу призупиняли, проте згодом відновили. Нова пожежа може спричинити додаткові перебої у роботі магістралі, що є важливою для постачання енергоносіїв.

Дружба / Фото: Скріншот

Дивіться відео наслідків пожежі

Коментар експерта: удари як важіль впливу

Експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", у коментарі для Главреду зазначив, що удари по нафтопроводу "Дружба" потенційно могли б стати додатковим важелем для зупинки транзиту нафти цим маршрутом.

нафтопровід "Дружба" / Інфографіка: Главред

"В принципі, це можна було зробити раніше — зокрема, на підставі статті 472 Угоди про асоціацію. Оператор "Укртранснафти" мав можливість припинити транзит, але цього не відбулося. Очевидно, існують певні домовленості", — пояснив Гончар.

Він також наголосив на необхідності парламентської комісії для розслідування підписання угоди, яка дозволила формально "перефарбовувати" російську нафту в угорську. За його словами, важливо зрозуміти, чому було санкціоновано підписання нової угоди, що набирає чинності з 1 квітня 2025 року.

Як повідомляв Главред, 9 серпня безпілотники СБУ уразили логістичний хаб у Кзил-Юлі (Татарстан), де зберігалися готові "Шахеди" та іноземні комплектуючі. Удар було нанесено на відстань близько 1300 км від України.

Також раніше повідомлялося, що у ніч на 21 серпня була ніч вибухів у Росії – дрони атакували НПЗ, енергоблок АЕС залишився без світла. Щонайменше п'ять вибухів пролунали над містом Новошахтинськ. Також було голосно в Журавці.

Нагадаємо, Генштаб провів "гучну" операцію, уразивши НПЗ та стратегічні об’єкти РФ. Операція була проведена в рамках зниження наступального потенціалу росіян.

Про персону: хто такий "Мадяр" Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") — український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України). До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт". З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.

