ЗСУ ліквідували російського полковника 98-ї дивізії ПДВ/ Радіо Свобода, УНІАН

Захисники України ліквідували полковника окупаційної російської армії, начальника зв'язку 98-ї дивізії Повітряно-десантних військ Олексія Смирнова. Військові цієї дивізії ще з 2014 року воювали проти українських бійців на Сході нашої держави.

Про загибель Смирнова повідомили у військкомі російської Костроми. Там розповіли, що пі час війни проти України загинув ще один російський окупант з їхнього міста – 25-річний рядовий Аліджон Сайфов.

Як зазначають волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, посилаючись на результати своїх розслідувань, російські військові з 98-ї дивізії ПДВ Росії брали участь у боях на Донбасі проти ЗСУ ще з 2014 року.

Розслідувачі наголосили, що російські військові упродовж восьми років підло прикидалися так званими "ополченцями".

"Це до питання: "Де ви були вісім років?". Вісім років росіяни підло вбивали українців, прикидаючись "ополченцями", але коли всі гібридні маски було скинуто і за спинами мирних жителів уже не вдавалося ховатися, то російські військові стали масово йти в землю на два метри", – зазначається у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України ліквідували племінника заступника міністра оборони Росії Юнус-Бека Євкурова.

Також повідомлялося, що українські військові ліквідували командира відділення стрілецької роти снайперів Сергія Царькова, який родом з міста Борзя Забайкальського краю Росії і якого вважали найкращим снайпером своєї бригади.

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