Частину військ РФ відвели від Харкова: місту не загрожує захоплення - Арестович

Харкову не загрожує захоплення окупантами / Колаж УНІАН, Reuters

Глава Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Харкову не загрожує захоплення окупантами. За його словами, російське керівництво усвідомило, що окупанти не можуть ні оточити, ні утримати Харків, тому перекинуло частину військ на інші напрямки.

Про це Арестович сказав 6 травня в інтерв'ю програмі Фейгін Live.

"Керівництво російських військ розуміє, що Харків вони не втримають, тому вони забрали частину своїх військ і перекинули на інші напрямки. Харкову нічого не загрожує (в плані захоплення, - ред.)", – сказав Арестович.

При цьому він підкреслив, що обстріли Харкова триватимуть.

Як повідомляв Главред, в ніч на 7 травня російські окупанти обстріляли Харківську область. Внаслідок ракетного удару було знищено Національний музей ім. Григорія Сковороди в селі Сковородинівка.

Ворожий снаряд влетів під дах будівлі, почалася пожежа. Вогонь охопив усі приміщення музею.

4 травня радник глави Офісу президента і військовий експерт Олексій Арестович заявив, що захисники України відсунули від Харкова російську артилерію, яка обстрілювала місто. З нової дистанції ворожа "арта" вже не дістає до Харкова.

Тим часом офіційний представник Пентагону Джон Кірбі вважає, що російські окупанти все ще не залишають плани захопити Харків. За його словами, українській армії за останній час вдалося відкинути окупантів на солідну відстань від обласного центру.

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