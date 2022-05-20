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Старлей РФ наказував вбивати цивільних: названо ім'я бучанського ката

20 травня 2022, 19:58

Василь Литвиненко був "старшим" під час окупації і без його дозволу цивільні не могли вийти з дому за водою.

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Василь Литвиненко / gp.gov.ua

Правоохоронці ідентифікували командира роти, який віддавав накази вбивати мирних жителів у Бучанському районі Київської області.

Як розповіла генпрокурор Ірина Венедиктова у своєму Facebook, йдеться про 30-річного старшого лейтенанта Василя Литвиненка, командира роти 64-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних Військ ЗС РФ у складі 35-ї загальновійськової армії.

За даними слідства, Литвиненко був "старшим" під час окупації Липівки Бучанського району, і без його дозволу цивільні не могли вийти з дому за водою. Також російський окупант розпоряджався тим, чи можна надавати людям медичну допомогу.

"Слідство встановило, що на виконання злочинних наказів командира роти підлеглі військовослужбовці з автоматичної вогнепальної зброї поранили беззбройного цивільного літнього чоловіка прямо в його дворі. На цьому вони не зупинилися — незабаром загарбники з танка розстріляли будинок, де був поранений житель. Він згорів разом з рідною домівкою", — повідомила Венедиктова.

Правоохоронці встановлюють інших співучасників злочину та причетність Литвиненка до поранення двох мирних мешканок Липівки та руйнування 18 житлових будинків у селі.

Російському окупанту заочно повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів і звичаїв війни (ч.2 ст. 438 КК України).

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Раніше повідомлялося, що Бучанська окружна прокуратура оголосила підозру російському військовослужбовцю білоруського походження Сергію Колоцею. За даними слідства, він розстріляв, щонайменше, чотирьох цивільних у Бучі Київської області.

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