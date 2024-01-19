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"Хороший гуркіт" : у ГУР розкрили деталі потужних прильотів після ударів БПЛА у РФ

Олексій Тесля
19 січня 2024, 16:05
Йдеться про ураження нафтобази, яка залучена в поставку окупаційному корпусу ПММ, пояснив Андрій Юсов.
Юс
Андрій Юсов прокоментував потужну "бавовну" в РФ / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

Спікер Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував потужну "бавовну" в країні-агресорі РФ в ніч на п'ятницю, 19 січня.

"Хороший гуркіт сьогодні, хороший бавовна. Регулярно такі події трапляються на військових об'єктах держави-агресора на території Росії", - сказав він в ефірі телемарафону.

Представник ГУР уточнив, що йдеться про ураження нафтобази, яка залучена до постачання окупаційному корпусу паливно-мастильних матеріалів. Зокрема це ускладнить логістику для окупантів – зірве графіки постачання та забезпечення та розширить простір для маневру для наших захисників.

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При цьому він підтвердив, що для українських ударних БПЛА не є проблемою подолання відстані в 900 кілометрів.

"Українські безпілотники, звичайно, можуть долати і не такі відстані. Якщо говорити про реакцію в російському суспільстві, то всі питання до Путіна, Шойгу, Герасимова - до тих людей, які продовжують геноцидну війну проти України. Було б дивно, щоб ці всі події не мали ніяких наслідків для військових об'єктів на території РФ", - підкреслив представник військової розвідки.

Він також говорить про те, що удари по окупантах РФ продовжуватимуться і в майбутньому.

"Російська пропаганда в черговий раз заявила, що нічого не сталося, що якісь цілі, НЛО збиті і знешкоджені, але кадри пожежі на нафтобазі свідчать абсолютно протилежні речі. Але правда в тому, що це наслідки російського вторгнення, нападу і війни проти України. І далі буде", - додав Юсов.

Хто такий Андрій Юсов

Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

"Бавовна" в Росії

Раніше повідомлялося про те, що в ніч на 19 січня РФ атакували безпілотники в декількох областях. Під удар потрапив Тамбовський пороховий завод. Російські пропагандисти зазначили, що ця атака сталася о четвертій годині ранку за місцевим часом.

Крім того, в Брянській області загорілася нафтобаза в результаті удару безпілотника. Джерела повідомляють, що це спецоперація Головного управління розвідки Міноборони України.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 18 січня в місті Подольськ Московської області Російської Федерації сталися вибухи. Окупанти стверджували, що вони нібито змогли збити безпілотний літальний апарат, що летів у напрямку російської столиці.

У ніч на 10 січня два безпілотники (БПЛА) впали на території військового аеродрому "Енгельс 2" в Саратовській області Російської Федерації. Цей аеродром використовується як база для стратегічних бомбардувальників РФ.

Також раніше повідомлялося, що українські сили вдарили по військових об'єктах РФ в Бєлгороді.

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ГУР війна Росії та України бавовна в Росії Андрій Юсов
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