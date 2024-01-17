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"Залучення білорусів - мрія Путіна": Юсов зізнався, чи є загроза нападу з Білорусі

Руслана Заклінська
17 січня 2024, 16:48
Між Білоруссю і Росією тривають різного роду навчання і взаємодія в межах концепції "союзної держави".
'Залучення білорусів - мрія Путіна': Юсов зізнався, чи є загроза нападу з Білорусі
У ГУР розповіли, чи існує загроза наступу з Білорусі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com, 128 окрема гірничо-штурмова Закарпатська бригада

Залучення армії Білорусі до війни в Україні на боці російських окупантів залишається лише мрією кремлівського диктатора Володимира Путіна. Не дивлячись на прямий та непрямий тиск з боку російського лідера, пряме залучення Білорусі у війну поки не відбулось. Про це під час брифінгу на тему "Ситуація на тимчасово окупованих територіях у 2023 році та виклики 2024 року" заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Блакитною мрією Путіна залишається залучення білоруської армії до наземних операцій на боці російських окупантів проти України. Тим не менше за увесь час повномасштабного вторгнення, попри прямі і непрямі умовляння, тиск Путін цього не досяг. Зараз ситуація не змінилася", - сказав він.

За словами Юсова, зафіксовано передачу озброєнь, техніки та боєкомплектів між Росією і Білоруссю. Однак сама білоруська армія не брала і наразі не приймає участі у війні проти України.

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"Ми, звичайно, відстежуємо ситуацію на кордоні - що стосується у цілому білоруського напрямку. Поки що ситуація незмінна. Усе інше - це щоб привертати увагу і перебільшувати, або акцентувати: що точно відомо, завтра нападуть з Білорусі. Це неодноразово ми проходили і з цим стикались", - зазначив Юсов.

Представник ГУР закликає залишатись пильними та не розслаблятись, адже, навіть при відсутності прямого залучення білоруського війська, різного роду навчання та взаємодія між Росією і Білоруссю триває. Він заувавжив, що ці дії вписуються в концепцію "союзної держави".

"Йдеться про так звану союзну державу. Про максимальний рівень інтеграції безпекового і оборонного сектору. Це залишається і буде залишатись", - додав він.

Наступ з Білорусі

Нагадаємо, білоруський лідер Лукашенко відправив своїх військових до Росії для отримання "навичок" від окупантів, які брали участь у вторгненні в Україну. Після завершення навчань білоруські військові, як інструктори, передадуть отриманий досвід своїм підрозділам.

Також за словами ветерана російсько-української війни Олексія Гетьмана, можливий сценарій атаки російських військ на Сумську, Чернігівську та Київську області з території Білорусі. Ветеран застерігає, що вороже угруповання на північному напрямку можуть збільшити, а росіяни здатні перекинути туди значні сили.

Як повідомляв Главред, наразі війська Білорусі не становлять значущої загрози для України через їхню непрофесійність та неповороткість, а російське військове угрупування в Білорусі не має ударного потенціалу для серйозного наступу.

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