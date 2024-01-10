На аеродромі 'Енгельс 2' в Росії лунали вибухи: ЗМІ повідомляють про атаку БПЛА

За даними ЗМІ, невідомі безпілотники нібито були збиті над територією військового аеродрому "Енгельс 2" у Самарській області Росії.

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У Росії атаковано військовий аеродром стратегічної авіації / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

У ніч на 10 січня два безпілотники (БПЛА) впали на територію військового аеродрому "Енгельс 2" у Саратовській області РФ. Цей аеродром є базою для стратегічних бомбардувальників, які здійснюють авіаудари по Україні. Про це повідомляє видання Astra з посиланням на власні джерела.

За даними видання, в Міністерстві оборони РФ вже зробили звіт про поточну ситуацію. У відомстві повідомили про збиття українського безпілотника над територією Саратовської області. Губернатор області Роман Бусаргін уточнив, що дрон був збитий над Енгельським районом і що начебто ніхто не постраждав.

Однак, за інформацією ASTRA, над територією військового аеродрому стратегічної авіації "Енгельс 2" було збито два безпілотники.

відео дня

"Безпілотників було 2, вони були збиті і впали на територію військового аеродрому "Енгельс 2". Про наслідки невідомо", - вказують ЗМІ.

Варто зазначити, що від контрольованої Україною території до аеродрому "Енгельс-2" понад 600 км. Також, авіабаза "Енгельс", де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-160, використовувалася для авіаударів по території України з лютого 2022 року. 26 грудня 2022 року після атаки на цей аеродром загинули троє російських військовослужбовців.

Вибухи на території Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у російському Бєлгороді в результаті роботи російського ППО, уламки ракет влучили по житлових будинках. Свідки розміщували в мережі відео з потужними вибухами, які розгорталися у місті.

Також раніше повідомлялося, що українські сили вдарили по військовим об'єктам РФ у Бєлгороді. Недостатня ефективність систем ППО РФ призвела до жертв та пошкоджень цивільної інфраструктури у Бєлгороді.

Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук також заявив, що українські сили можуть нанести удар по аеродрому на території Ростовської області Росії. За його словами, саме з цього аеродрому відправляються літаки, які обстрілюють українські міста.

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