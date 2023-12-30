Відповідь за обстріл України: Сили оборони вдарили по військових РФ у Бєлгороді – ЗМІ

Неефективна робота ППО РФ призвела до жертв і завдала руйнування цивільній інфраструктурі Бєлгорода.

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У Бєлгороді прогриміли потужні вибухи / Колаж: Главред, Фото: Telegram

У суботу вдень, 30 грудня, сили безпеки і оборони завдали ракетного удару по військових об'єктах РФ в Бєлгороді.

"Це спільні заходи, що стали наслідками варварських обстрілів Дніпра, Харкова, Одеси і вбивства мирних жителів. Заходи тривають", - зазначило джерело РБК-Україна у спецслужбах.

Підкреслюється, що неефективна робота російської протиповітряної оборони вже завдала руйнування цивільній інфраструктурі міста.

відео дня

Що відомо про вибухи в Бєлгороді

Вдень 30 грудня в Мережі почали з'являтися повідомлення про обстріл Бєлгорода, який знаходиться недалеко від кордону з Україною. При цьому росіяни скаржилися на прильоти.

Губернатор області В'ячеслав Гладков заявив про обстріли центру міста. Зокрема, він стверджував про нібито потрапляння в цивільний сектор. Повідомляється про загиблих і поранених.

Дивіться відео - у Бєлгороді поскаржилися на прильоти:

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Звернемо увагу, що пропагандисти РФ підтвердили версію про те, що люди в Бєлгороді загинули в результаті неефективної роботи ППО РФ. Вони стверджують, що російські військові нібито збили всі ракети, а в результаті падіння уламків після роботи ППО РФ є жертви.

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Ракетний удар РФ по Україні

Нагадаємо, вранці 29 грудня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога - країна-агресор атакує ракетами. Вибухи прогриміли в ряді міст, в тому числі і в столиці.

У Святошинському районі столиці, за попередніми даними, впали уламки збитої ракети. У Подільському районі горить Складське приміщення. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Києві вибухом пошкоджено будівлю станції метро "Лук'янівська". В результаті атаки РФ в Києві є загиблі.

У Дніпрі в ході масованої ракетної атаки прогриміла серія вибухів. У Дніпрі горить один з торгових центрів. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про постраждалих і загиблих у Дніпрі.

У Харкові після ударів РФ 22 прильоту: є поранені, є загиблі. Окупанти Росії з 5 до 8 ранку 29 грудня влаштували ракетний обстріл Харкова, зафіксовані удари по школі, лікарні та житлових будинках, сказав Ігор Терехов.

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