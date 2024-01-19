Удари по нафтобазі та пороховому заводу у РФ: що відомо про спецоперацію ГУР

У ГУР розповіли про ураження цілей на території РФ.

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У Клинцях горить нафтобаза / скріншот

У ніч на 19 січня РФ атакували безпілотники в декількох областях. Під удар потрапив Тамбовський пороховий завод.

Атака була організована українськими військовими, повідомило 24 каналу джерело в спецслужбах нашої держави.

Російські пропагандисти зазначили, що ця атака сталася о четвертій годині ранку за місцевим часом. За словами росіян, безпілотники літакового типу нібито впали на майданчик біля цеху зі змішування порохів.

відео дня

За словами росЗМІ, постраждалих і руйнувань начебто немає. Однак персонал заводу був евакуйований.

Крім того, в Брянській області загорілася нафтобаза в результаті удару безпілотника. Джерела 24 каналу повідомляють, що це спецоперація Головного управління розвідки Міноборони України.

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"Цілі уражені, брехня російської влади стає все більш очевидною навіть для місцевого населення", – йдеться в повідомленні.

Подробиці удару по нафтобазі в Клинцях

В РФ розповіли про те, що нафтобаза загорілася в місті Клинці. У мережі публікують відео з місця події, а місцева влада повідомляє про "спробу" українських військових атакувати об'єкти в місті.

Зокрема за версією губернатора Брянської області Олександра Богомаза, на нафтобазу в Клинцях впав боєприпас з українського безпілотника. Сам дрон нібито "придушили засобами РЕБ". А ось при "знищенні повітряної цілі стався скидання боєприпасу".

Дивіться відео - у Брянській області горить нафтобаза:

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Раніше повідомлялося, що в ніч на 18 січня в місті Подольськ Московської області Російської Федерації сталися вибухи. Окупанти стверджували, що вони нібито змогли збити безпілотний літальний апарат, що летів у напрямку російської столиці.

У ніч на 10 січня два безпілотники (БПЛА) впали на території військового аеродрому "Енгельс 2" в Саратовській області Російської Федерації. Цей аеродром використовується як база для стратегічних бомбардувальників РФ.

Також раніше повідомлялося, що українські сили вдарили по військових об'єктах РФ в Бєлгороді.

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