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"Сьогодні не осінь 2022-го року": Подоляк анонсував потужну "бавовну" на території РФ

Аліна Дембіцька
29 вересня 2023, 21:23 оновлено 29 вересня, 21:23
Громадяни Росії будуть так чи інакше нищити військову та критичну інфраструктуру, каже Подоляк.
'Сьогодні не осінь 2022-го року': Подоляк анонсував потужну 'бавовну' на території РФ
Подоляк анонсував потужну "бавовну" на території РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, соцмережі

Громадяни країни-агресорки Росії вже готові до певної "позитивної агресії", тобто вони будуть завдавати шкоди військовим і критичним об'єктам на території РФ. Про це заявив радник голови Офіса президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

Як зазначив Подоляк, Україна сьогодні і рік тому – це дві різні країни з точки зору розуміння пріоритетів, тактик, стратегій тощо. Окрім того, він наголосив, що Україна завдає удари виключно по окупованих територіях.

"Безумовно, в Росії суттєво збільшилася кількість тих, хто альтернативно дивиться на те, як має розвиватися Росія, громадян Російської Федерації, які готові до певної позитивної агресії. Тобто до використання тих чи інших інструментів, які будуть завдавати шкоду військовим і критичним об'єктам на території Росії", - сказав радник керівника ОП.

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Він також додав, що громадяни Росії будуть так чи інакше нищити інфраструктуру військову чи критичну для того, щоб це виглядало паритетно.

"Тобто вони будуть занурювати Російську Федерацію у стан війни. Але це роблять громадяни Російської Федерації. Ми, безумовно, на це дивимося з симпатією. Якщо будуть потрібні якісь консультації, то альтернативним російським громадянам будемо ці консультації надавати. Але ще раз підкреслюю, Україна воює виключно на своїй території. І підсумую: кількість інцидентів на російських об'єктах, в тому числі критичної інфраструктури, буде суттєво збільшуватися. Сьогодні не осінь 2022-го року", - зазначив Подоляк.

"Бавовна" в Росії

Як повідомляв Главред, 24 вересня український безпілотник влучив у будівлю ФСБ в центрі російського Курська. Пізніше повідомили про ще один приліт. Співрозмовник УП в ГУР розповів, що спеціальну операцію провела українська воєнна розвідка. Чіткої інформації про масштаби руйнування чи постраждалих наразі немає.

Після цього у Курську скасували святковий салют до Дня міста через яскраве "привітання" ЗСУ. Спочатку після ударів влада міста говорила, що "пошкоджено лише дах", а "святкові заходи скасовувати не будуть". Проте пізніше вирішили, що "у зв'язку з останніми подіями" росіяни залишаться без святкового салюту.

Окрім того, 25 вересня дрон-обманка в Курську обезголовив ворожий авіаполк. Безпілотниками була атакована база 14-го гвардійського винищувального авіаційного полку ім. Жданова.

А 26 вересня стало відомо, що дрон Служби безпеки України скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію у селі Снагость Курської області РФ. Цей інцидент призвів до відключення електропостачання в семи населених пунктах. В українській спецслужбі підкреслили, що спецоперації СБУ виходять на новий рівень.

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Михайло Подоляк війна Росії та України бавовна в Росії
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