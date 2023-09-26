'Бавовна' виходить на новий рівень: СБУ влаштувала 'блекаут' у Курській області РФ - ЗМІ

У країні-агресорці Росії майже щодня розквітає нова "бавовна". Так, дрон Служби безпеки України скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію у селі Снагость Курської області РФ.
Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на співрозмовника в СБУ, цей інцидент призвів до відключення електропостачання в семи населених пунктах.
В українській спецслужбі підкреслили, що спецоперації СБУ виходять на новий рівень.
"Росіяни мають розуміти – якщо вони збираються і далі атакувати українські об’єкти енергетики, то будуть отримувати на це жорстку відповідь. Наші ресурси дозволяють це зробити", - наголосили в СБУ.
"Бавовна" в Росії
Як повідомляв Главред, 24 вересня український безпілотник влучив у будівлю ФСБ в центрі російського Курська. Пізніше повідомили про ще один приліт. Співрозмовник УП в ГУР розповів, що спеціальну операцію провела українська воєнна розвідка. Чіткої інформації про масштаби руйнування чи постраждалих наразі немає.
Після цього у Курську скасували святковий салют до Дня міста через яскраве "привітання" ЗСУ. Спочатку після ударів влада міста говорила, що "пошкоджено лише дах", а "святкові заходи скасовувати не будуть". Проте пізніше вирішили, що "у зв'язку з останніми подіями" росіяни залишаться без святкового салюту.
Окрім того, 25 вересня дрон-обманка в Курську обезголовив ворожий авіаполк. Безпілотниками була атакована база 14-го гвардійського винищувального авіаційного полку ім. Жданова.
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