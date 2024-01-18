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Вночі під Москвою прогриміли вибухи: окупанти заявили про атаку дронів

Анна Ярославська
18 січня 2024, 06:54
Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що сили протиповітряної оборони нібито збили безпілотник у Подольську.
Вибухи в РФ
Вночі в Московській області лунали вибухи / Колаж: Главред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com

У ніч на 18 січня в місті Подольськ Московської області РФ пролунали вибухи. Окупанти заявляли про те, що їм нібито вдалося збити дрон, що летів у напрямку російської столиці.

Мер Москви Сергій Собянін стверджує у Telegram, що сили протиповітряної оборони нібито збили безпілотник у Подольську.

"Сьогодні вночі силами ППО в міському окрузі Подольськ відбита атака безпілотника, що летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події", - написав він.

відео дня

У Міноборони країни-агресора РФ повідомили, атака дронів була зафіксована близько 00:30.

"Черговими засобами ППО один безпілотний літальний апарат знищений над територією Московської області та один - перехоплений над територією Ленінградської області", - заявили у відомстві Шойгу.

Тим часом російські Telegram-канали опублікували кілька відео, на яких, як стверджується, зафіксовані моменти вибухів у Подольську:

Скріншот

Довідка. Подольськ - місто в Московській області Росії, один з найбільших міст-супутників Москви (другий після Балашихи).

Знаходиться в 30 км від центру Москви і в 10 км від МКАД. У північній частині межує з Москвою (поселення Воскресенське і Рязанівське Нової Москви, на півдні — з Чеховським районом, пише Вікіпедія.

Як повідомляв Главред, в ніч на 6 грудня 2023 року українського зрадника Іллю Ківу ліквідували в Підмосков'ї. Українські ЗМІ писали, що за його ліквідацією стоїть СБУ, а в ГУР потім підтвердили факт смерті злочинця.

Ківа за зраду України раніше був оголошений в міжнародний розшук. У Москві він заробляв на ефірах російських пропагандистів. У червні колишній депутат ВР заявив, що в Україні взяли інтерв'ю у "трупа" Буданова. Крім того, зрадник не приховував, що мріє про антиурядові заворушення в Києві.

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