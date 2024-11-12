Хороша новина для воїнів: уряд запроваджує прозорий механізм переведення в армії

Подати рапорт на переведення воїнів між військовими частинами ЗСУ можна буде через застосунок "Армія+".

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В Україні запроваджують відкритий механізм переведення воїнів між частинами / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Головне із заяви Зеленського:

В Україні запроваджують прозорий механізм переведення воїнів між військовими частинами ЗСУ

Механізм запрацює 15 листопада

Подати рапорт про переведення можна буде через застосунок "Армія+"

В Україні запроваджують реальний і прозорий механізм переведення воїнів між військовими частинами ЗСУ. Відповідну постанову ухвалив уряд сьогодні, 12 листопада. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Мова йде про переведення за ініціативою українських військових.

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"Механізм розроблявся у взаємодії громадянського суспільства, Міністерства оборони України та Збройних Сил України. Ми про це домовилися на зустрічі з громадянським суспільством у жовтні. Обіцяне виконуємо", - написав Зеленський.

Рапорт на переведення можна буде подати у застосунку "Армія+". Його перевірка триватиме 72 години, після чого має бути ухвалене рішення. У випадку відмови мають бути вказані чіткі причини, якщо рапорт на переведення буде погодженим, то надійде відповідне рішення.

Зазначається, що цей механізм запрацює вже 15 листопада.

"Це важливий приклад абсолютно конструктивної співпраці між військовим керівництвом та командою Міністерства оборони України з одного боку і з іншого – представниками громадських організацій. Дякую всім, хто працював заради цього рішення", - додав президент.

Реакція військових

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" вже відреагував на запровадження нового механізму. Він прямо каже, що це дуже хороші зміни.

"Якщо тема з переводами буде реально працювати, то це буде [нецензурно] (дуже добре - ред.). В принципі тут додати нічого, подивимось як буде це все на практиці", - написав він.

Закон про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - новини за темою

Нагадаємо, 29 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроекти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації, які діятимуть до 7 лютого 2025 року. За продовження воєнного стану проголосували 311 депутатів, а за мобілізацію – 304.

Наразі в Україні вже мобілізовано понад 1 мільйон осіб до складу Сил оборони. Секретар РНБО Олександр Литвиненко повідомив, що планується призвати ще 160 тисяч військовозобов'язаних.

Як повідомляв Главред, під час воєнного стану військовозобов'язані повинні проходити медогляд не рідше одного разу на рік. Якщо особу визнають тимчасово непридатною, строк непридатності визначається індивідуально в залежності від діагнозу, зазначила адвокатка Лідія Карплюк. За законодавством, якщо людина визнана обмежено придатною, їй потрібно пройти повторний медичний огляд через дев'ять місяців.

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