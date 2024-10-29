В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію: на який термін

Тепер дія воєнного стану триватиме до 7 лютого 2025 року.

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Продовження воєнного стану / колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, t.me/yzheleznyak

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Рада підтримала продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації

Продовження передбачається до 7 лютого 2025 року

Рада підтримала закони №12152 та №12151 про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він зазначив, що доповідав обидва закони Секретар РНБО Литвиненко.

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За продовження воєнного стану проголосували 311 депутатів, за мобілізацію – 304.

Дані закони передбачають продовження на 90 днів, тобто до 7 лютого 2025 року.

"Це було вже 13-те голосування за воєнний стан", - підкреслив Железняк.

Продовження дії воєнного стану / фото: Ярослав Железняк

Хто такий Ярослав Железняк Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

Мобілізація в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 9 жовтня, під час засідання Верховна Рада Україна заборонила мобілізацію 18-25 річних громадян.

Народний депутат, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко повідомив, що в Україні триває мобілізація, проте питання про обов’язкову службу жінок наразі навіть не піднімається.

Крім того, начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Монукало заявив, що всі відстрочки від мобілізації для українців будуть скасовані після 9 листопада 2024 року. Для продовження терміну дії відстрочки від мобілізації, військовозобов'язаний має надати до ТЦК та СП документи, що підтверджують право на отримання відстрочки.

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