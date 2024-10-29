Мобілізація в Україні: в РНБО назвали, скільки ще планують призвати в армію

Новий призов забезпечить докомплектування військових частин до 85%, каже Олександр Литвиненко.

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В Україні планують продовжити мобілізацію / колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, УНІАН

Ключові тези Литвиненка:

В Україні призвали понад мільйон громадян

Планується призов ще 160 тисяч

До Сил оборони України вже мобілізували понад мільйон громадян, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко.

Про це він заявив під час засідання Верховної Ради, представляючи законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації, трансляцію якого на своєму каналі в YouTube вів народний депутат Олексій Гончаренко.

При цьому секретар РНБО також розповів про те, скільки ще планують призвати громадян до Сил оборони.

/ фото: Главред

"Кілька слів про параметри мобілізації. Загалом до Сил оборони було призвано 1 млн 50 тисяч громадян. Планується призвати понад 160 тисяч осіб. Зазначене забезпечить докомплектування військових частин до 85%", - сказав Литвиненко.

Хто такий Олександр Литвиненко Український учений, державний діяч, генерал-майор запасу. З 4 квітня 2014 року до 13 серпня 2019 року - заступник Секретаря РНБО. З 13 серпня 2019 до 23 липня 2021 року - директор Національного інституту стратегічних досліджень. З 23 липня 2021 року призначений головою Служби зовнішньої розвідки. З 26 березня 2024 року - Секретар РНБО, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що мобілізацію деяких категорій можуть призупинити. Відповідний законопроєкт все ще на розгляді парламенту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Генштаб розглядає пропозиції, які передбачають добровільний призов без залучення ТЦК. У таких випадках підбір мотивованих бійців доручать командирам військових частин.

Як повідомляв Главред, раніше свої облікові дані оновили вже 4,6 млн військовозобов'язаних, призовників і резервістів, що значно перевищує потреби війська на зараз.

Дивіться відео - зниження призовного віку до 25 років, як це вплине на армію України:

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