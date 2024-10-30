Чи мають обмежено придатні проходити ВЛК повторно через 9 місяців: відповідь адвоката

Всіх військовозобов’язаних мають право викликати на медичний огляд для перевірки придатності не рідше, ніж раз на рік.

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Як часто військовозобов'язані мають проходити медогляд / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Всіх військовозобов’язаних можуть викликати на медогляд для перевірки придатності не рідше ніж раз на рік

Термін повторного огляду тимчасово непридатних встановлюється індивідуально

Під час воєнного стану військовозобов'язані мають проходити медогляд не рідше одного разу на рік. Якщо особу визнають тимчасово непридатною, строк непридатності визначається індивідуально залежно від діагнозу. Про це в інтервʼю Главреду розповіла партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лідія Карплюк.

У випадку, якщо людина за станом здоров'я вважається обмежено придатною, їй потрібно буде підтвердити цей статус через дев'ять місяців, як зазначено в законі про мобілізацію. Це означає, що особа має повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) для визначення придатності до військової служби.

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"На час воєнного стану щодо військовозобов'язаних діє правило проходження медичного огляду, не рідше, ніж один раз на рік (за винятком тих випадків, коли тимчасова непридатність встановлюється на певний термін, або під час дії відстрочки особа не проходить медичний огляд). Тому по суті на медичний огляд для визначення придатності до військової служби мають право викликати всіх військовозобовʼязаних принаймні один раз на рік", - зазначила Карплюк.

За її словами, якщо людину визнають тимчасово непридатною, термін повторного огляду встановлюється індивідуально, залежно від характеру захворювання. Після завершення цього терміну вона має пройти ВЛК для підтвердження або зміни статусу.

Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Хто така Лідія Карплюк Лідія Романівна Карплюк - адвокат, партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & partners". Стаж адвокатської діяльності більше 7 років. Проживає та практикує у Києві.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, 29 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроекти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. За продовження воєнного стану проголосували 311 депутатів, а за мобілізацію – 304. Нові терміни діятимуть до 7 лютого 2025 року.

В Україні вже мобілізували понад 1 мільйон громадян до Сил оборони. Секретар РНБО Олександр Литвиненко повідомив, що планують призвати ще 160 тисяч осіб.

Як повідомляв Главред, всі відстрочки від мобілізації, які отримують українці, діють максимум 90 днів і закінчуються 9 листопада. Лідія Карплюк зауважила, що Верховна Рада вже затвердила продовження воєнного стану та мобілізації, тому всі, хто має відстрочку, повинні знову подати заяви про її продовження.

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