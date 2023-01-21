Україна здобуде перемогу у війні у 2023 році: у ГУР відповіли на заяву генерала Міллі

На початку війни на Заході не очікували, що Україна вистоїть – пізніше багато хто не вірив у звільнення ЗСУ великої частини територій, зазначив Андрій Юсов.

Україна дійсно здатна звільнити всі свої землі, які захопила агресор Росія - ГУР / Колаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Міноборони РФ

Головне управління розвідки Міноборони України не змінило своїх прогнозів щодо завершення війни. Бойові дії повинні завершитися в 2023 році перемогою ЗСУ. На Заході вже не вірили, що українська держава вистоїть, а армія звільнить більшу частину своїх територій. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він прокоментував слова голови Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерала Марка Міллі, який за підсумками Раммштайна-8 заявив, що вигнати російських окупантів до кінця 2023 року буде дуже складно.

"Ті оцінки, які давалися (українською розвідкою) залишаються незмінними. Є завдання і, незважаючи на їх складність, великою ціною українці звільняють власні території", - зазначив Юсов.

Він нагадав, як відразу після повномасштабного нападу Росії багато хто на Заході не очікував, що Україна вистоїть як держава. За деякий час багато хто не вірив у здатність сил української оборони звільнити більшу частину захоплених територій. Зокрема - Херсон.

"Україна звільняє і продовжить звільняти власні території. Так, це буде складно, але це неминуче", - сказав Юсов.

Також він зазначив, що Україна постійно консультується з країнами НАТО та іншими урядами з питання боєздатності української армії. ЗСУ дійсно здатні звільнити свої території.

"Повірте, є адекватна і твереза оцінка ситуації, адекватні і тверезі завдання для Сил оборони і розуміння, що ми можемо. Так от, ми дійсно можемо звільнити наші землі", - підкреслив Андрій Юсов.

Прогнози щодо завершення війни Росії проти України

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов раніше зробив прогноз про те, що ЗСУ в березні підуть у широкомасштабний наступ. Сили оборони України мають намір звільнити всі свої землі - від Криму до Донбасу.

Секретар РНБО Олексій Данілов прогнозував, що 2023-й стане роком наступу армії України. На думку чиновника, такому розвитку подій посприяє військова допомога з боку західного світу. Йшлося про надання наступальних озброєнь – БМП Bradley, Marder, БТРів Bastion, бронемашин AMX-10 RC і ЗРК Patriot.

Російський історик Андрій Зубов вважає, що війна Росії проти України може завершитися навесні або влітку. Однак все буде залежати від постачань озброєнь з боку Заходу. На агресора Москву в результаті очікує капітуляція.

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Війна Росії проти України: