"Готують нові ударні групи": 24 лютого РФ хоче заявити, що виконала завдання у війні – генерал

Окупанти до річниці повномасштабного вторгнення спробують повністю захопити Донецьку і Луганську області. Під удар може потрапити ще один регіон.

24 лютого РФ хоче заявити, що виконала завдання у війні, каже український генерал Маломуж/ Міноборони РФ, Главред

Російська влада хоче добитися хоч якихось успіхів у повномасштабній війні проти України до річниці вторгнення 24 лютого. Тому окупанти спробують до цієї дати повністю захопити Донецьку і Луганську області. Також можливий наступ на запорізькому напрямку.

У РФ хочуть в цей день прозвітувати, нібито вони виконали завдання так званої "спецоперації". Про це розповів колишній очільник Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж під час чату на Главреді.

"Це передбачає лише тактичні успіхи, тому що стратегічних успіхів у росіян немає. Вони зараз готують нові ударні групи, щоб заявити про те, що до 24 лютого вони виконали завдання "спецоперації". Але все це буде відбуватися не 24 лютого – Росія спробує все це зробити заздалегідь, щоб 24-го вже прозвітувати про виконані завдання і показати результат. На це й будуть націлені всі сили", – зазначає генерал Маломуж.

Тому РФ відправляє на фронт під Соледар, Бахмут, Сватове, Кремінну та на запорізький напрямок не тільки "вагнерівців", але й десантні війська, тобто ті сили, які ще лишаються боєздатними.

"Це останній шанс для Росії провести якусь операцію і, можливо, десь просунутися на декілька кілометрів чи захопити якийсь населений пункт", – каже генерал.

Але поки що українська армія "перемелює" російських загарбників. В окупантів щодня втрати становлять 700-900 осіб вбитими. І коли захисникам України вдасться знищити боєздатні частини, підтягнуті з Росії, шансів на успіхи на фронті в окупантів уже не буде.

"Тож до 24 лютого Росія намагатиметься досягти певних успіхів на Донеччині, Луганщині та Запоріжжі, і для цього вона кидатиме в бій усе, що може кинути. Це буде етап потужних бойових дій, коли нам треба протриматися. А тоді почнуться наші великі контрнаступи", – зазначає генерал.

Раніше посол України у США Оксана Маркарова зазначала, що українській армії терміново потрібні західні бойові танки, зараз час має вирішальне значення. Якби західні партнери вчасно передали нашій державі таку військову допомогу, це могло допомогти попередити запланований Росією новий наступ, який країна-агресорка хоче здійснити навесні.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни зазначали, що влада країни-окупанта Росії взялася за підготовку свого населення до затяжної війни. Саме з цієї причини у Москві поставили комплекси протиповітряної оброни на дахах будівель.

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