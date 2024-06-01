"Хоче бути лузером": Зеленський жорстко відповів на "мирну" пропозицію Трампа

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяви 45-го президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні.
Як наголосив він в інтерв'ю The Guardian, наміри Трампа завершити війну в Україні завдяки поступкам можуть не тільки бути небезпечними для України, а й для позиції США у світі.
Російський диктатор Володимир Путін не зупиниться в Україні і піде далі в разі перемоги у війні і ймовірна домовленість із Трампом не зупинить диктатора, впевнений глава держави.
"Я не розумію, невже він хоче бути президентом-лузером? Давайте уявимо, що Трамп став президентом і вирішив закінчити війну за рахунок України. Наприклад. І якимось чином отримав підтвердження від Путіна, що це стоп, це все. Українці не будуть із цим миритися, але він тоді може сказати, що не дає нам ніякої підтримки, а Україна без зброї не зможе воювати. І уявіть собі на секунду, що після цього Путін піде далі. То ким для всього світу буде цей президент США?", - сказав він.
За словами президента України, у разі перемоги Путіна президент США виглядатиме слабким, і йдеться не тільки про особистих американських лідерів, а й про інституційність США.
"І тоді Путін піде далі, розуміючи, що США вже не настільки великий гравець. І тоді на арену вийдуть інші авторитарні лідери інших країн. І ось вам і припинення вогню і початок того, про що всі бояться говорити. Це третя світова війна", - додав Зеленський.
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Раніше Трамп вирізнявся відносно суперечливою позицією та висловлюваннями щодо України. Нагадаємо, на політичному мітингу в аеропорту Дейтона, ймовірний кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп назвав президента України "видатним продавцем" і заявив, що Володимир Зеленський краще вміє залучати інвестиції, ніж він сам.
Також Трамп висловив невдоволення НАТО, оскільки він недостатньо задовольняє військові потреби України. У соцмережі Truth Social він обурився тим, що Сполучені Штати допомагають Україні більш ніж на 100 мільярдів доларів більше, ніж НАТО.
Окрім цього, видання The Washington Post розкрило деталі мирного плану Дональда Трампа. За версією американського політика, Київ має віддати країні-агресору окуповані Крим і Донбас.
Скандальні заяви Трампа про війну в Україні
Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.
Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".
"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.
За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.
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