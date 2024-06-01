"Хоче бути лузером": Зеленський жорстко відповів на "мирну" пропозицію Трампа

Володимир Путін не зупиниться в Україні і піде далі в разі перемоги у війні, впевнений Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський відповів на заяви Дональда Трампа / УНІАН, Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяви 45-го президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні.

Як наголосив він в інтерв'ю The Guardian, наміри Трампа завершити війну в Україні завдяки поступкам можуть не тільки бути небезпечними для України, а й для позиції США у світі.

Російський диктатор Володимир Путін не зупиниться в Україні і піде далі в разі перемоги у війні і ймовірна домовленість із Трампом не зупинить диктатора, впевнений глава держави.

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"Я не розумію, невже він хоче бути президентом-лузером? Давайте уявимо, що Трамп став президентом і вирішив закінчити війну за рахунок України. Наприклад. І якимось чином отримав підтвердження від Путіна, що це стоп, це все. Українці не будуть із цим миритися, але він тоді може сказати, що не дає нам ніякої підтримки, а Україна без зброї не зможе воювати. І уявіть собі на секунду, що після цього Путін піде далі. То ким для всього світу буде цей президент США?", - сказав він.

За словами президента України, у разі перемоги Путіна президент США виглядатиме слабким, і йдеться не тільки про особистих американських лідерів, а й про інституційність США.

"І тоді Путін піде далі, розуміючи, що США вже не настільки великий гравець. І тоді на арену вийдуть інші авторитарні лідери інших країн. І ось вам і припинення вогню і початок того, про що всі бояться говорити. Це третя світова війна", - додав Зеленський.

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Раніше Трамп вирізнявся відносно суперечливою позицією та висловлюваннями щодо України. Нагадаємо, на політичному мітингу в аеропорту Дейтона, ймовірний кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп назвав президента України "видатним продавцем" і заявив, що Володимир Зеленський краще вміє залучати інвестиції, ніж він сам.

Також Трамп висловив невдоволення НАТО, оскільки він недостатньо задовольняє військові потреби України. У соцмережі Truth Social він обурився тим, що Сполучені Штати допомагають Україні більш ніж на 100 мільярдів доларів більше, ніж НАТО.

Окрім цього, видання The Washington Post розкрило деталі мирного плану Дональда Трампа. За версією американського політика, Київ має віддати країні-агресору окуповані Крим і Донбас.

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