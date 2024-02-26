Окупанти оточують ЗСУ: військовий доповів ситуацію під Авдіївкою

Сили оборони України тиснуть на українських захисників після захоплення Авдіївки.

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Окупанти оточують ЗСУ / колаж: Главред, фото: 53 ОМБ, росЗМІ

Російські загарбники роблять спроби розвинути наступ в Донецькій області після захоплення Авдіївки. Ситуація на цій лінії фронту залишається важкою. Про це повідомив офіцер ЗСУ Дмитро Лазуткін у коментарі "Еспресо".

За словами офіцера, після того, як Сили оборони відійшли від Авдіївки, ворожі війська намагаються штурмами розвинути свій наступ далі.

"Важкі бої тривають. Зараз окупанти намагаються оточити деякі наші позиції, закидають КАБами майже кожну годину", - розповів Лазуткін. відео дня

КАБ За інформацією Вікіпедії, керовані авіаційні бомби (УАБ), або коректовані авіаційні бомби (КАБ), в англомовній літературі звані розумними бомбами (англ. smart bomb), - один із видів керованих авіаційних засобів ураження (УАЗП).

При цьому, як повідомив військовий, росіяни все ще втрачають на Авдіївському напрямку величезну кількість особового складу. Вся справа в тому, що захисники України дуже якісно відпрацьовують технікою і FPV-дронами.

Однак ризик просування окупантів все ж є, тому, за словами Лазуткіна, військові борються за те, щоб незважаючи на вагомі підстави, це не сталося.

"Деякий час наші війська тримали Степове і Ластівчине. Зараз ЗСУ трохи відійшли на більш вигідні позиції. Це можна побачити по карті висот і по розташуванню на місцевості водойм", - пояснив офіцер.

Ситуація на фронті

Як повідомляв Главред, на захід від Авдіївки російські окупанти знищують все перед собою, однак Збройні Сили України не дозволяють ворогам закріпитися на нових позиціях і вибивають їх звідти. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

Також, на Таврійському напрямку українські сили посилюють лінії оборони, щоб не допустити просування російських окупантів в районі Авдіївки і збільшити число ворожих втрат, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський в Telegram.

Крім цього, в районі населеного пункту Работине Запорізької області підрозділи Сил оборони розгромили ворожу колону, яка намагалася атакувати позиції українських захисників. Всього чотири воїна бригади "Спартан" гвардії наступу зупинили штурмову колону, повідомляє прес-служба МВС.

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