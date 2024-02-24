Це першочергове завдання: генерал ЗСУ назвав головну мету закону про мобілізацію

На думку генерала Романенка, рішення про прийняття нового закону про мобілізацію в Україні мало б бути підготовленим ще минулого року.

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Генерал ЗСУ назвав головну мету закону про мобілізацію / Колаж Главред, фото: УНІАН

Закон про мобілізацію має бути спрямований насамперед на те, щоб поповнити лави бригад, частин, підрозділів, які виконують завдання на лінії зіткнення. Це головна мета і завдання. Про це розповів генерал-лейтенант запасу, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко під час чату на Главреді.

"Через те, що закон не був підготовлений минулого року, як про це просили військові, зараз ми в цейтноті. Ми своєчасно не вирішили це завдання, тому доводиться це робити в прискореному порядку", - вказує генерал.

Поки закон розглядається, уряд приймає необхідні рішення, що сприяють швидкому призову, підготовці та постачанню військовослужбовців для підтримки наших військових підрозділів, які виконують завдання в зоні бойових дій.

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"Наголошую, завдання поповнення частин до необхідного рівня є стратегічно важливим", - сказав Романенко.

Генерал Романенко додав, що минулого року президент України Володимир Зеленський ставив завдання щодо деокупації територій у 2024 році, але роботу над цим можна розпочати лише після виконання першочергового завдання.

"А таким є проведення Силами оборони України стратегічної оборонної операції, яка націлена на призупинення просування противника по всьому фронту, що відбувається зараз, знищення якомога більшої кількості озброєнь і техніки, а також особового складу противника. За рахунок такого роду дій нам потрібно виграти час, щоб накопичити сили для проведення операцій зі звільнення окупованих територій, що стане можливим у подальшому", - вказує він.

Генелар Ігор Романенко резюмує, що наразі головне завдання Сил оборони України полягає в проведенні стратегічної оборонної операції і зупинці наступу російських військ.

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко оцінив заяви Путіна і зазначив, що росіяни націлились на захоплення 4 областей.

Зараз Росія не має достатньо ресурсів для швидкого наступу в Україні. Проте Москва, ймовірно, намагатиметься скористатися поточною слабкістю України в своїх інтересах. Про це заявив командувач Земессардзе (Національної гвардії Латвії), бригадний генерал Каспарс Пуданс.

ЗСУ попередили про загрозу масованого удару РФ 24 лютого. Представник Командування Повітряних сил ЗСУ закликав українців не розслаблятися.

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