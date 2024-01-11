'Загальна позиція всіх': у ВР сказали, чому законопроєкт про мобілізацію повернули уряду

Законопроєкт направлять Кабміну з напрацьованими рекомендаціями та пропозиціями.

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У ВР сказали, чому законопроєкт про мобілізацію повернули уряду/ коллаж: Главред, фото: УНІАН, Facebook ВР

Рішення повернути законопроєкт про мобілізацію Кабінету міністрів України, щоб його доопрацювали, було спільною позицією парламенту, уряду і військового керівництва.

Про це повідомив спікер Верховної ради Руслан Стефанчук у Facebook. Він підтвердив, що проєкт закону про мобілізацію сьогодні обговорювався за присутності керівництва ВР, представників депутатських фракцій і груп.

Стефанчук зазначив, що голови парламентських комітетів під час сьогоднішнього засідання мали змогу обговорити законопроєкт із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, міністром оборони Рустемом Умєровим і начальником Генштабу ЗСУ Сергієм Шапталою.

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"Важлива дискусія, важливі питання, важливі відповіді. Перед цим зазначений законопроєкт опрацьовувався та розглядався Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Є низка напрацювань та рекомендацій. Тому було ухвалено спільне рішення направити всі напрацьовані рекомендації та пропозиції Кабінету Міністрів України", – зазначив спікер Верховної ради.

Він наголосив, що рішення відправити документ на доопрацювання – це "загальна позиція всіх політичних сил, представників уряду та військового керівництва".

Законопроєкт про мобілізацію в Україні

Нагадаємо, до Верховної Ради України було внесено п'ять різних версій законопроекту щодо змін у системі мобілізації. Комітет парламенту з національної безпеки 9 січня повинен був прийняти рішення по документу.

Однак 10 січня голова фракції "Слуга народу " Давид Арахамія заявив у Верховній Раді, що в четвер, 11 січня, депутати повинні розглянути законопроект про мобілізацію в першому читанні з урахуванням рекомендацій Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Також пізніше політичний експерт Мілан Леліч прокоментував перипетії щодо нового законопроєкту. Він зазначив, що у владі хочуть запропонувати "м'яку" мобілізацію. Леліч прокоментував те, як у владі України намагаються вирішити проблему мобілізації, які законодавчі нововведення можуть виникнути, і які цілі може переслідувати новий закон.

Нагадаємо, 11 січня стало відомо, що законопроєкт про мобілізацію повертають на доопрацювання уряду. Також Кабміну передадуть пропозиції, напрацьовані на комітеті та у робочих групах.

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