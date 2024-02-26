Наступають з 3 напрямків: ще один населений пункт під Авдіївкою під загрозою окупації

Українські військові вийшли з Ласточкиного та розмістилися в умовах складного рельєфу.

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Росіяни намагаються захопити Орлівку / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 22 окрема механізована бригада

Російські окупанти намагаються захопити населений пункт Орлівка, що поблизу Авдіївки. Росіяни атакують українські позиції з трьох напрямків. Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Українські військові вийшли з Ласточкиного та розмістилися в умовах складного рельєфу, де є каскад невеликих водосховищ. Це дає змогу стримувати окупантів.

"Наші підрозділи докладають максимальних зусиль, щоб нищити противника, який продовжує наступ збільшеними штурмовими групами, маючи перевагу в авіації та артилерії", — сказав Лиховій. відео дня

Однак росіяни не припиняють штурми. Вони б'ють по позиціях ЗСУ переробленими радянськими фугасними бомбами. Їх запуск ворог здійснює зі значної відстані від лінії розмежування. Через це українським силам ППО не вдається збити російські літаки.

Лиховій розповів, що окупанти застосовують бомби з бойовою частиною 250, 500 та 1000 кг. Вони перетворюють фортифікаційні споруди та населені пункти на суцільні руїни.

"Підрозділи Сил оборони змушені подекуди відходити із займаних позицій. Лінія бойового зіткнення залишається динамічною, здійснюється певний маневр, коли переходять на більш захищені позиції", — пояснив Лиховій.

Відхід з Ласточкиного

Нагадаємо, 26 лютого Збройні сили України офіційно підтвердили відступ з Ласточкиного поблизу Авдіївки, де вони раніше тримали оборону. Речник угрупування "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що це рішення прийнято для запобігання подальшому наступу російських сил, аби організувати оборонну лінію через інші населені пункти.

Раніше речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій підтвердив, що ЗСУ відійшли на західні околиці Ласточкиного. 25 лютого українські військові зайняли підготовлені оборонні позиції, тривають запеклі бої, ворог застосовує керовані авіабомби, артилерію та FPV-дрони.

Як повідомляв Главред, 24 лютого з'явилось повідомлення, що російські війська окупували селище Ласточкине на заході від Авдіївки. Українські підрозділи вийшли з населеного пункту, повідомили аналітики ресурсу DeepState, оновивши мапу бойових дій.

Що відомо про селище Ласточкине? Ласточкине - селище в Ясинуватському районі Донецької області. Землі селища межують із західними околицями м. Авдіївка, а саме з Авдіївським коксохімом. Населений пункт дуже сильно постраждав від обстрілів російських окупантів, які тривають від початку повномасштабного вторгнення. Ситуація сильно загострилася в жовтні 2023 року. З лютого 2024 року селище опинилося в російській окупації. Про це повідомляє Вікіпедія.

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