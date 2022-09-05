Загрожує онкологія та скорочення життя: експерт пояснив, як війна руйнує здоров'я українців

Через війну ґрунт настільки забруднений, що не можна садити сільськогосподарські культури / Фото УНІАН

Війна в Україні вбиває не лише людей та руйнує інфраструктуру, а й чинить згубний вплив на навколишнє середовище, що згодом загрожує серйозними наслідками для здоров'я людей.

Як розповів еколог Олексій Василюк в інтерв'ю виданню Obozrevatel, найнебезпечніше для навколишнього середовища – вибухи боєприпасів.

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"Вони залишають воронки, в яких відбуваються хімічні реакції. Азот або сірка, які містяться в снарядах, з'єднуються з водяною парою та в результаті випадають кислотними дощами. А те, що не встигло прореагувати, потрапляє прямо в воронку або поруч – на місці залишається сірка, важкі метали, можливо, навіть радіоактивні елементи", - розповів експерт.

За його словами, в результаті ґрунт настільки забруднений, що людина, яка там вирішила посадити помідори або інші сільгосппродукти, просто скорочує собі життя. Таке дуже часто відбувається на звільнених територіях Київської області.

"Будь-які сполуки сірки скрізь будуть ставати сірчаною кислотою, яку потім вдихають люди. А це - дрібні частинки сажі, що забивають альвеоли в наших легенях, що збільшує шанси на онкологічні захворювання. Те ж саме стосується і горіння військової техніки, снарядів та інших синтетичних речовин", - додав еколог.

Як повідомляв Главред, у Великій Димерці Київської області місцева мешканка висадила овочі навколо спаленого на городі російського танка. Фото незвичайної "клумби" було опубліковано в соцмережах. Техніку російських окупантів знищили під час боїв за Київ.

Зазначимо, експерт з питань ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна розповіла, що в разі аварії на Запорізькій АЕС, забруднення може піти на Україну, Польщу, країни Балтії. Через опади цезію-137 землі протягом 300 років не будуть придатні для сільгоспробіт.

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