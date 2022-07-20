Під Києвом українка висадила капусту навколо знищеного на городі російського танка

Капусту навколо спаленого танка посадили на Київщині / Фото Facebook Luydmila Nishenko

У Великій Димерці Київської області місцева мешканка висадила овочі навколо спаленого на городі російського танка. Фото незвичайної "клумби" було опубліковано в соцмережах.

Техніку російських окупантів знищили під час боїв за Київ. Внаслідок вибуху вежа бронетехніки ворога відлетіла на кілька метрів убік.

Корпус знищеного російського танка жінка обсадила капустою, а на його вежу вона викидає бур'яни і засохлі рослини.

"У Великій Димерці в Київській області господиня висадила капусту прямо в засипаний землею корпус спаленого російського танка", - йдеться у повідомленні.

На вежу танка жінка скидає бур'яни / Фото Facebook Luydmila Nishenko

Вежа танка в городі українки / Фото Facebook Luydmila Nishenko

Як повідомляв Главред, у травні в селі Горенка Київської області літня українка готувалася до свята Великодня в умовах війни. Її будинок повністю зруйнований російськими окупантами, вціліла лише піч - у ній вона і готувала паски.

Нагадаємо, в селі Мотижин Київської області 70-річна бабуся ціною свого життя успішно наводила артилерію ЗСУ на російську техніку. Завдяки її діям окупанти не змогли просунутися далі цього населеного пункту. На її "рахунку" близько 100 одиниць важкої техніки, серед яких "Буки" і РЛС.

Інші новини: