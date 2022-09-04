Путін не збирається зупиняти війну проти України і йти на перемовини із Зеленським - Білий дім

Путін не прагне до перемовин із Зеленським щодо завершення війни - Кірбі / Колаж УНІАН

Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін міг би завершити війну проти України без перемовин у тому випадку, якби вивів свої війська з території держави. Однак наразі немає передумов щодо ухвалення такого рішення. Війна могла б завершитися в короткостроковій перспективі за умови перемовин Путіна і президента України Зеленського. Але Путін в діалозі не зацікавлений. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій в Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

В інтерв'ю Дождю він розповів про те, що війна була б швидко закінчена навіть без перемовин, якби Путін вивів свої війська з території української держави.

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"Це не війна зі США, це не війна із НАТО. Путін вибрав почати війну з Україною і українцями. І, на жаль, нічого з того, що ми спостерігаємо сьогодні, не дозволяє нам плекати будь-які надії на те, що він готовий покласти край цій війні, вбивствам мирних українців", - сказав Кірбі.

За його словами, війну затягує тільки Путін, який демонструє відсутність готовності йти на перемовини з президентом України Зеленським.

"Путін міг би закінчити війну сьогодні, якби погодився вивести свої війська і добровільно сісти з Зеленським за стіл перемовин, щоб обговорити завершення цього конфлікту. Звичайно, Зеленський повинен сам вирішувати, чи готовий він до перемовин, і ми повинні поважати його як верховного головнокомандувача. Очевидно, що в останні дні і Путін демонструє, що не зацікавлений в цьому", - підкреслив Джон Кірбі.

Війна Росії проти України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше зробив заяву про те, що Україна не погодиться на заморозку війни з Росією, або ж підписання нових "Мінських угод". За словами Данілова, українці не до цього не готові. Однак на Заході вже закликають до "діалогу" з Путіним на тлі зростання цін на енергоносії і в очікуванні важкої зими.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що контрнаступ ЗСУ може затягнутися.

Українські війська працюють над руйнуванням тилів і логістики російських підрозділів по всій лінії фронту. Наступ проводитиметься не тільки на південному фронті.

Президент Володимир Зеленський акцентував увагу на серйозних боях на багатьох ділянках фронту. Складна ситуація на півдні, у Харківській області та на Донбасі.

Гарант підкреслив, що ЗСУ знищують ударний арсенал російських ворожих сил.

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