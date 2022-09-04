Путін не збирається зупиняти війну проти України і йти на перемовини із Зеленським - Білий дім

Рішення Путіна щодо виведення військ з території України призвело б до завершення війни в найближчій перспективі, вважає Джон Кірбі.
Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін міг би завершити війну проти України без перемовин у тому випадку, якби вивів свої війська з території держави. Однак наразі немає передумов щодо ухвалення такого рішення. Війна могла б завершитися в короткостроковій перспективі за умови перемовин Путіна і президента України Зеленського. Але Путін в діалозі не зацікавлений. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій в Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
В інтерв'ю Дождю він розповів про те, що війна була б швидко закінчена навіть без перемовин, якби Путін вивів свої війська з території української держави.
"Це не війна зі США, це не війна із НАТО. Путін вибрав почати війну з Україною і українцями. І, на жаль, нічого з того, що ми спостерігаємо сьогодні, не дозволяє нам плекати будь-які надії на те, що він готовий покласти край цій війні, вбивствам мирних українців", - сказав Кірбі.
За його словами, війну затягує тільки Путін, який демонструє відсутність готовності йти на перемовини з президентом України Зеленським.
"Путін міг би закінчити війну сьогодні, якби погодився вивести свої війська і добровільно сісти з Зеленським за стіл перемовин, щоб обговорити завершення цього конфлікту. Звичайно, Зеленський повинен сам вирішувати, чи готовий він до перемовин, і ми повинні поважати його як верховного головнокомандувача. Очевидно, що в останні дні і Путін демонструє, що не зацікавлений в цьому", - підкреслив Джон Кірбі.
Війна Росії проти України
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше зробив заяву про те, що Україна не погодиться на заморозку війни з Росією, або ж підписання нових "Мінських угод". За словами Данілова, українці не до цього не готові. Однак на Заході вже закликають до "діалогу" з Путіним на тлі зростання цін на енергоносії і в очікуванні важкої зими.
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