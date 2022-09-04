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Ситуація на Донбасі може загостритися найближчими тижнями – Жданов

4 вересня 2022, 23:55

На сьогоднішній день найбільш серйозні бої на Донбасі йдуть поблизу Бахмута та Авдіївки.

Жданов ВСУ
Жданов / УНІАН, Главред

У найближчі два тижні бойові дії на Донбасі можуть виявитися ще більш кровопролитними. Як розповів військовий експерт Олег Жданов, це пов'язано з вимогою керівництва РФ вийти на адміністративні кордони Донецької області вже до 15 вересня.

Для цього угруповання російських військ можуть посилити резервним третім армійським корпусом.

"Росія не припиняла наступальні дії в Донецькій області, особливо за напрямками Бахмут і Авдіївка. Можуть будуть введені частини третього армійського корпусу, резервного, який вони там формували три місяці, але так і не доформували. Намагалися зібрати 15 тисяч, зібрали 10. Я так розумію, ті частини, які більш-менш укомплектовані, вони сьогодні тягнуть в Україну. Генштаб Збройних сил України дав інформацію, що вони можуть з'явитися або на донецькому, або на запорізькому напрямках", - зазначив Жданов, передає Обозреватель.

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На його думку, це не дозволить російським військам розгорнути масштабний наступ навіть на окремому напрямку.

"Так, посилення бойових дій будемо спостерігати, але масштабного наступу, думаю, не буде. Навіть ті навчання, які вони намагаються проводити разом з білоруськими збройними силами у вересні, Я не думаю, що там буде можливість відкрити другий фронт, як дехто каже. Я думаю, що Лукашенко все-таки пропетляет до кінця цієї військової кампанії. Всі ознаки говорять про те, що він не хоче втручатися. Російська Федерація не має такого війська, щоб розгорнути другий фронт. У них немає навіть сил для того, щоб значно посилити той же Донецький напрямок", – сказав Жданов.

Експерт вважає, що зараз Росія розгорнула велику інформаційну кампанію про можливий наступ з метою тиску на ЗСУ.

Війна Росії проти України

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що Україна не збирається йти на територіальні поступки Росії. Київ не хоче, щоб війна була перенесена на майбутнє. Тому українська держава збирається відновити свою територіальну цілісність у кордонах 1991 року.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що почалася четверта фаза війни Росії проти України. Етап триватиме 2-3 місяці до зими. На думку Арестовича, просування сторін очікувати не слід-війська будуть наносити удари по позиціях один одного.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України вважають, що вирішальний період у війні Москви проти Києва буде восени. У вересні-жовтні очікується активізація боїв. Інтенсивність бойових дій може знизитися в листопаді. Гаряча фаза війни може настати навесні 2023 року.

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війна в Україні ЗСУ війна Росії та України
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