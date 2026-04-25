Гучний скандал із голодуючими бійцями 14 ОМБр: Сирський ухвалив важливе рішення

Наказ головнокомандувача стосується підрозділів ЗСУ, які виконують завдання на передовій оборони.

Олександр Сирський ухвалив важливе рішення після скандалу в 14-й ОМБр

Головне:

Сирський наказав перевірити організацію логістики фронту

Главком наказав вжити всіх заходів для забезпечення засобами підвозу

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський наказав командувачам угруповань і командирам корпусів до 20 травня перевірити організацію логістичного забезпечення військовослужбовців.

Це стосується підрозділів ЗСУ, які виконують завдання на передньому краї оборони, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім того, головнокомандувач наказав вжити всіх заходів для забезпечення засобами підвозу, евакуації, наземними роботизованими комплексами та іншим обладнанням.

У Генштабі пояснюють ситуацію, що виникла, значними проблемами з логістикою в зоні відповідальності 14 ОМБр, поблизу Куп'янська, оскільки росіяни постійно ведуть там інтенсивні обстріли. У Генштабі додають, що командування 14 ОМБр приховувало реальний стан справ, тому було прийнято рішення про проведення кадрових змін.

Крім того, у Генштабі повідомляють, що буде проведено службове розслідування інциденту, який призвів до таких наслідків, винних обіцяють покарати. Також прийнято рішення про нові призначення.

Скандал у 14-й ОМБр: новини за темою

Як писав Главред, у Міністерстві оборони прокоментували ситуацію, що склалася на позиціях у зоні відповідальності 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ на Харківському напрямку фронту. У МО запевнили, що новий командир 14-ї бригади взяв питання забезпечення харчуванням бійців на фронті під контроль.

Раніше стали відомі нові подробиці скандалу військовослужбовців 14-ї окремої механізованої бригади, які опинилися на передовій без їжі та підтримки на фронті. В Офісі військового омбудсмена повідомили про серйозні проблеми із забезпеченням військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Генштаб відреагував на скандал із голодуючими бійцями ЗСУ. За результатами виявлених порушень проводиться розслідування комплексною комісією Сухопутних військ.

Читайте також:

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

