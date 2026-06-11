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Удари будуть ще масштабнішими: Путін у відчаї та планує зимовий наступ — NYP

Анна Ярославська
11 червня 2026, 09:54
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Глибока економічна криза в Росії та дефіцит бюджету завдають удару по Кремлю. Путін змушений йти ва-банк.
Путін, війна
Кремль готує удари по інфраструктурі України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот, сайт Кремля

Головні тези:

  • Путін готує масштабні удари взимку через кризу в РФ
  • Цілями агресора стануть залізниці та водопостачання
  • Економічний спад може змусити Кремль до мобілізації

Кремль, ймовірно, планує великомасштабний наступ взимку, щоб завдати Україні максимальної шкоди. Як пише американське видання The New York Post з посиланням на експертів, російський диктатор Володимир Путін сподівається на зимову атаку, оскільки російська економіка перебуває в критичній спіралі, а сам глава Кремля стає дедалі відчайдушнішим.

Після млявого весняного наступу, в результаті якого Росія вперше за три роки втратила більше території, ніж завоювала, країна-агресор робитиме ставку на зиму.

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"Путін знову чекатиме зими, щоб відновити масштабні удари і створити гуманітарну кризу, щоб домогтися поступок у питанні Донбасу", — вважає Марія Снігова, старший науковий співробітник програми "Європа, Росія та Євразія" аналітичного центру CSIS.

На її думку, удари будуть ще масштабнішими, ніж минулої зими, коли Росія щодня запускала рекордну кількість безпілотників і ракет по критично важливій цивільній інфраструктурі України.

Росія, ймовірно, також розширить масштаби своїх атак, націлившись на українські залізниці для порушення ліній постачання. Під удар, ймовірно, потраплять і об'єкти водопостачання, вважає Катерина Степаненко, керівник групи з питань Росії та заступник директора проєкту "Когнітивна війна" в аналітичному центрі "Інститут досліджень війни".

Сувора зима турбує українців, які вже пережили наслідки попередніх обстрілів у холодний період. Путін добре це розуміє і може скористатися цим страхом, намагаючись розв'язати провальну ситуацію, яка склалася для Кремля зараз, вважає Снігова.

"Путін стикається з тиском, що зростає всередині Росії через стрімке падіння економіки країни та перебої з інтернетом, що, на думку експертів, може стати передумовою панічних дій з боку Кремля", — йдеться в матеріалі NYP.

У РФ назрівають проблеми

Тим часом військова машина Москви також зіткнулася з низкою проблем. Одна з них — падіння показників набору новобранців до лав ЗС РФ. Цей фактор змусив Кремль почати звертатися до студентів вищих навчальних закладів, пропонуючи їм приєднатися до війни.

Степаненко зазначила, що Росія вже пропонує новобранцям близько 140 000 доларів у вигляді кредитів за зарахування, що лише погіршить жалюгідне економічне становище країни.

За даними Міністерства фінансів Росії, дефіцит федерального бюджету Москви за перші п'ять місяців року зріс до 81,4 мільярда доларів. Цей показник удвічі більший, ніж за попередній аналогічний період у 2025 році. Тим часом Центральний банк РФ повідомляє, що у квітні золотий запас Москви скоротився на 5,7 тонни. Це аналітики називають найрізкішим падінням за чверть століття.

Експерти на тлі перерахованих проблем вважають, що вони зрештою наздоженуть Путіна. Однак аналітики також вважають, що це може змусити Кремль вдатися до рішучих заходів.

"Путіну доведеться прийняти непросте рішення щодо вербування кадрів, оскільки він, схоже, не наважується на серйозні дії через політичні та економічні витрати", — сказала Степаненко.

Експерти попереджають, що Кремль може вжити рішучих заходів, щоб спробувати пом'якшити свої втрати під прикриттям збоїв у роботі інтернету. В умовах відсутності доступу до вільних каналів зв'язку Росія може бути готова проводити непопулярну політику, уникаючи при цьому масових протестів.

"Ми можемо спостерігати мобілізацію, зниження компенсацій новобранцям і ветеранам, можливо, навіть націоналізацію майна московської еліти для збору коштів на війну", — додала Степаненко.

Ситуація в Росії — останні новини

Як писав Главред, прокремлівський олігарх Костянтин Малофєєв та ідеолог "руського світу", шовініст і украінофоб Дугін окреслили сценарії майбутнього для країни-агресора Росії на наступні 25 років. Серед них — поразка РФ у так званій "СВО", застосування ядерної зброї та колонізація Росії.

Економіка країни-агресора РФ зазнає серйозних труднощів, які наростають. Як заявив економіст, політик, ексзаступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов, через санкції та бюджетні проблеми влада була змушена заморозити бюджетні видатки та припинити їх збільшувати. За його словами, головною проблемою РФ на початку 2026 року, за оцінками великого бізнесу, стали неплатежі, генераторами яких є держпідприємства, насамперед виробники озброєння.

Представник Російського добровольчого корпусу Петро Бакумов (Вайс) заявив, що простого усунення або зміни російського диктатора Володимира Путіна недостатньо для реальних змін у країні. На його думку, навіть у разі відставки лідера державні структури, політична система, еліти та суспільні настрої продовжать існувати в колишньому вигляді. Трансформація Росії можлива лише через діяльність опозиції, а не в рамках чинного режиму.

Коли впаде режим Путіна — прогноз

Оперна співачка, громадська діячка та ексдепутатка Держдуми РФ Марія Максакова сказала в інтерв'ю виданню Главред, що російська верхівка перебуває у стані прихованої паніки і намагається перечекати небезпечну для себе "зону турбулентності", яка триватиме до кінця вересня.

За її словами, головне завдання України та світової спільноти — не дати Кремлю провести імітаційний переворот і зберегти існуючу систему.

Максакова зазначила, що нинішня поведінка російської влади (включно з недавніми медійними виступами ідеологів на кшталт Дугіна) — це спроба "втягнути кігті й сховати ікла", щоб не здаватися чудовиськами. Однак за цим ховається розбалансованість і відсутність єдиної генеральної лінії.

На думку Максакової, реальною силою всередині РФ, здатною нав'язати Кремлю справжню боротьбу, сьогодні є рух "Чорна іскра". Вона нагадала, що ця організація спільно з Силами спеціальних операцій (ССО) вже продемонструвала свою ефективність, влаштувавши "вражаючі феєрверки" на російських нафтопереробних заводах.

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Про джерело: The New York Post

New York Post - консервативна щоденна таблоїдна газета, яка видається в Нью-Йорку. Підтримує Республіканську партію.

Була заснована 1801 року федералістом і батьком-засновником Александром Гамільтоном і стала поважною широкою газетою в XIX столітті під назвою New York Evening Post. Її найвідомішим редактором XIX століття був Вільям Каллен Брайант, пише Вікіпедія.

У середині XX століття газета належала Дороті Шифф, відданій лібералці, яка розробила її таблоїдний формат.

У 1976 році Руперт Мердок купив New York Post за 30,5 мільйонів доларів США.

З 1993 року New York Post належить компанії Мердока News Corp. У 2019 році газета посіла четверте місце в США за тиражами серед щоденних газет.

У 1996 році було запущено інтернет-версію газети. У 2014 році було відкрито веб-сайт Decider.

Цікаво, президент США Дональд Трамп називав New York Post своєю улюбленою газетою.

Видання NY Post підтримувало Трампа на президентських виборах 2020 року.

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