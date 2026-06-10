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Путін нагороджував особисто: "Мадяр" відзвітував про ліквідацію топ-окупанта

Юрій Берендій
10 червня 2026, 21:23
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"Мадяр" заявив про ліквідацію російського командира Нарана Очір-Горяєва, який отримав від російського диктатора Путіна звання "Герой Росії".
Путін нагороджував особисто: 'Мадяр' відзвітував про ліквідацію топ-окупанта
Новини фронту - "Мадяр" відзвітував про ліквідацію топ-окупанта / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • СБС ліквідували російського офіцера Нарана Очір-Горяєва
  • Ворожого командира знищили ударом FPV-дрона біля Сіверська
  • Про успішну операцію повідомив командувач СБС Роберт Бровді

Українські Сили безпілотних систем ліквідували російського офіцера Нарана Очір-Горяєва, якого особисто нагороджував російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін. Російський командир отримав звання Героя Росії після доповіді про окупацію Сіверська. Про його знищення повідомив командувач СБС Роберт Бровді з позивним "Мадяр".

За даними українських військових, його було знищено внаслідок удару FPV-дронів на околицях Сіверського напрямку.

відео дня

"Пілоти 20 ОБР СБС "К-2" відспівали о 03:06 4 червня на околицях Сіверська цікавого "визволителя" Сіверська, що доповідав бункерному діду", - сказав "Мадяр".

Сіверськ
Сіверськ / Інфографіка: Главред

Він іронічно зауважив, що той "дістався Києва", натякаючи на назву точки евакуації окупантів, та заявив, що це стало відплатою за Сіверськ.

Також Бровді оприлюднив відео удару FPV-дрона по автомобілю, в якому перебував командир 1-го мотострілецького батальйону 6-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади, уродженець Калмикії Наран Очір-Горяєв.

Сили безпілотних систем опублікували й перехоплення переговорів російських військових після атаки. В одному з них окупант повідомляє, що Наран і начальник штабу не подавали ознак життя. Згодом військовий із позивним "Малина" доповідає, що тіло начальника штабу завантажили до транспорту та везуть до точки евакуації з кодовою назвою "Київ".

У грудні 2025 року Очір-Горяєв доповідав особисто Путіну про захоплення Сіверська, де він командував штурмовою ротою. Це був останній великий український населений пункт, який на той момент окупували російські війська. Після цього він отримав звання "Герой Росії", а під час щорічної "прямої лінії" з Путіним сидів у першому ряду, і до нього неодноразово зверталися із запитаннями щодо бойових дій.

Під час цього заходу Очір-Горяєв стверджував, що російські війська нібито зазнали мінімальних втрат під час захоплення Сіверська — лише чотири військовослужбовці. Також він без доказів звинувачував українські Сили оборони в нібито розстрілах мирних жителів під час відступу.

Роберт Бровді
Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Україна може втратити стратегічне місто на сході - коментар експерта

Як писав Главред, ситуація на фронті, зокрема на Донецькому напрямку, залишається дуже напруженою. Як зазначив експерт Центру воєнно-політичних досліджень Костянтин Машовець, у найближчі місяці ЗСУ можуть бути змушені залишити один із важливих населених пунктів.

За його словами, мова йде про Костянтинівку, де критичний розвиток подій може настати вже в середині літа.

"Я хотів би помилитися, але, схоже, протягом червня-липня, Костянтинівку Україна втратить", - сказав він.

Ліквідація топ-росіян та колаборантів - останні новини за темою

Заступник начальника Бердянської МВА Вікторія Галіцина доповіла про ліквідацію організаторки псевдовиборів Путіна в Бердянську.

20 березня 2025 року в тимчасово окупованому Скадовську відбувся вибух автомобіля з двома російськими офіцерами, що є черговою демонстрацією ефективності української розвідки і Сил безпілотних систем у підриві ворожих командирів. Вибух у Скадовську із загибеллю окупантів підкреслює постійний спротив і загострення подій на Херсонщині.

Як раніше повідомляв Главред, у Москві вибухнув автомобіль із генералом-лейтенантом Міноборони РФ Фанілем Сарваровим, відомим участю в боях у Чечні, Сирії та Україні. Цей інцидент на вулиці Ясенєвій є гучним символом небезпеки для керівництва агресора в тилу і свідчить про внутрішню дестабілізацію у ворожих лавах.

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Про персону: "Мадяр"

Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") — український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України).

До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт".

З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.

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